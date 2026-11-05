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台勞資紛擾 美光45億美元投資生變 桃園新廠工程傳全面停擺

台灣新聞組／台北6日電
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美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程。（本報資料照片）
美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

美光因桃園廠勞資爭議導致Fab 11E新廠工程傳出停擺，原訂2028年投產的45億美元擴產計畫恐延後，政府正積極協調雙方以維持投資。

美國記憶體大廠美光科技傳出暫停桃園新廠Fab 11E興建工程，進一步說，美光原定2028年投產、投資上看45億美元的台灣擴產計畫恐生變，而此次導火線指向遲未落幕的勞資爭議。

經濟部5日表示，美光累計在台投資達1.6兆台幣（約495億美元），是台灣最重要的外商之一，政府將協助勞資持續協商，力挺美光在台長期發展。

彭博引述知情人士報導，美光桃園新廠工程已幾乎全面停擺，公司高層擔憂勞資協議可能遭推翻，造成後續投資不確定性升高，並已向台灣官員及一家供應商告知暫停工程的決定。

據了解，美光原為Fab 11E編列30億至45億美元預算，包括採購艾司摩爾（ASML）設備，規劃生產DRAM及高頻寬記憶體（HBM）。目前工地僅剩少量維護安全所需工程，待相關作業完成後，將進一步停工。由於新廠原訂2028年投產，若停工持續，恐影響新增產能開出時程。

這起事件關鍵在於勞資雙方對獎酬制度認知分歧。隨AI基礎建設帶動記憶體需求及美光獲利攀升，台灣員工要求提高薪資及分享營運成果。美光10月21日已與台中工會達成協議，包括調升待遇、提高勞退提撥及輪班津貼，但桃園工會協商仍未取得共識，爭議延燒至擴廠計畫。

經濟部指出，政府理解勞資雙方對獎酬制度看法不同，對台中廠協議已有初步成果表示肯定，也支持依法達成的協議。經濟部將會同勞動部及地方政府，協助企業與工會繼續溝通，兼顧員工權益及企業永續經營。勞動部並表示，桃園廠勞資雙方將於6日進行第三次協商，將持續派員協助。

美光則發表聲明強調，台灣在全球製造布局扮演重要角色，目前營運一切正常，有信心維持供貨與客戶服務，但未直接回應桃園新廠是否停工，也未說明後續工程時程。

美光在台聘僱約1.5萬人，台灣更承擔該公司約六成傳統記憶體晶片產量，是其與三星、SK海力士競爭的重要基地。全球記憶體供需原已偏緊，桃園新廠若延後投產，將增加未來供給不確定性；不過，現階段並無既有產線停產消息，短期供貨與長期擴產受阻應分開看待。

經濟部重申，政府將持續提供必要協助，支持美光投資台灣；至於個別廠房工程及後續規劃，仍以美光正式對外說明為準。市場也將關注後續勞資協商結果，能否讓桃園新廠投資計畫重回正軌。

精華 FAQ

  • 主要原因是勞資爭議遲未落幕，雙方對獎酬制度與員工分享營運成果的認知出現分歧，桃園工會協商尚未達成共識，進而影響新廠工程進度。

  • Fab 11E原規劃投資30億至45億美元、2028年投產，若工程持續停擺，新增產能開出時程可能延後，也會提高未來供給與投資的不確定性。

  • 經濟部與勞動部表示將協助勞資持續協商，兼顧員工權益與企業發展；美光則稱台灣營運正常、供貨無虞，但未直接證實桃園新廠是否停工。

美光

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