來應徵的移工少了一半 日韓在菲律賓祭高薪 台灣搶人告急

仲介陳繼賢（左）一個下午面試十多名爭取來台的菲律賓求職者，第一輪先詢問基本學經歷，第二輪體能測試。（記者葉冠妤／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣人口與工作年齡人口將快速下滑，移工供給又受日韓高薪競爭擠壓，雖有留才政策，仍難化解未來缺工危機。

根據國發會最新人口推估，台灣人口2075年恐腰斬剩下1215萬人，其中15至64歲工作年齡人口比現在大砍三分之二、僅剩513萬人，百工百業將面臨嚴峻缺工，不管是製造業還是看護缺工，目前仰賴移工彌補缺口，在台藍領移工逼近百萬人。

但引進移工已37個年頭的台灣，正面臨來源國供給變化、國際勞動規範加嚴、競爭國加碼搶人等三大外部挑戰，還有招募不透明、人力運用僵化、長照需求攀升，以及留才誘因不足等四大內部制度問題，遑論未來還要面對更緊迫的勞力緊縮困境。

聯合報記者日前跟隨台灣仲介陳繼賢的腳步，直擊菲律賓移工市場現況，如今，台灣已不見得是他們海外工作的首選。

馬尼拉的馬拉特（Malate）區是菲律賓海外移工仲介機構集散地，四處可見招募廣告，有的刊登前往香港、馬來西亞，有的專門鎖定杜拜、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達等中東市場，打出免費體檢、訓練、住宿與交通補助的誘因，招牌還以阿拉伯文招攬求職者，甚至也有遠赴捷克、匈牙利的招募廣告。

「我們家經濟困難，希望趕快找到工作。」29歲的Mallillin搭了14小時的夜車，風塵僕僕從家鄉卡加延谷來應徵海外工作。

陳繼賢感嘆，「以前隨便找就一堆，面試的人塞滿辦公室，現在一半都沒有。」過去只要有工作機會，當地求職者搶著要，台灣雇主還能挑學歷、英文口音、身高體重，如今當地勞工可選擇的國家和條件變多了，選擇權慢慢轉到移工手上，「太鄉下的、家裡人太多的不去、沒加錢都不去」，現在他每月都得飛一趟馬尼拉拜訪當地仲介「要人」。

另名前來面試的25歲Michaela，因母親在台工作已十幾年，「台灣對我有親近的感覺」，因而列為首選。但Michaela不諱言，不排除到其他薪資條件、環境更好的國家。

「來源國未來不會再永無止盡輸出人力。」中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆說，從供給端看，來源國輸出人數目前雖仍增加，但受當地經濟發展與人口結構轉變影響，成長將放緩；從需求端看，鄰近日本、南韓近年搶人愈趨積極，加上工資高於台灣，正加速搶占東南亞勞動力，台灣未來勢必愈來愈難找人。

另外，勞動部2022年開始推動移工留才久用方案，讓在台工作滿六年的移工，只要薪資與技術達門檻，雇主可替移工申請轉為外國技術人力，不再受限在台工作年限，且只要連續工作滿五年，符合一定條件可申請永久居留，上路迄今已逾5.8萬人轉技術人力，明年還可能出現首批永居移工。

但台灣國際勞工協會成員吳靜如直言，就算有機會轉中階，後續要取得永居有極高的薪資門檻。印尼看護Naida來台16年，雇主有幫她申請轉為技術人力，但談到永居，她認為薪資門檻太高，「不太可能」。

包裝作業員Ivy從越南來台12年。幾年前老闆幫她轉中階，爽快替她加薪符合門檻，但對她來說，未來面對永居的高薪資門檻，不是單靠努力就行。

歷年移工人數 製表／葉冠妤