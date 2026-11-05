打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

AI摘要 文章摘要整理： 紅果短劇在台灣免費下載榜稱冠，反映中國大陸影音與文化產品已深度滲入台灣年輕世代日常，也挑戰傳統反中敘事。

中國大陸抖音 集團的免費短劇平台「紅果短劇」，10月中下旬一舉登上台灣App Store及Google Play兩大應用商店免費應用下載榜冠軍；在App Store，MetaAI及ChatGPT 分別排行第二及第六，第八名則是在台灣不少年輕世代中已經流行一陣子的中國大陸影音平台bilibili（以下簡稱B站），排名在Threads之前。

ChatGPT是普遍被使用的老品牌，被短劇平台超過情理之中；然而B站是成立十多年的老平台，且在台灣早已有人開始使用。因此，紅果短劇的崛起並非「又一個大陸影音平台偶然崛起」的個案，是大陸文化產品在台灣已經有廣大消費市場及接受度。

紅果短劇是主打微短劇的影音APP，由抖音（TikTok）母公司字節跳動推出。平台主打免費追劇，每集影片通常只有1至3分鐘，題材涵蓋甜寵愛情、仙俠奇幻、職場、逆襲復仇等多種類型。

紅果短劇在中國相當受歡迎，市場研究機構QuestMobile於11月3日發布最新報告顯示，今年9月紅果免費短劇月活躍用戶數達4.3億，超越AI應用程式豆包的4.19億，成為抖音集團旗下用戶規模第二大的App，僅次於抖音；聯合新聞網報導，2026年2月，紅果短劇的月人均單日使用時長高達125分鐘，相當於平均每天觀看超過2小時。

「紅果短劇」在台灣市場表現強勢，甚至有網友因此退訂影音串流平台Netflix ，網友表示，「Netflix一集還沒看完，紅果已經重生、復仇、離婚、閃婚三次了。」還有網友表示，「原本只是睡前打算看一集，沒想到回過神來已經凌晨兩點」；甚至有網友表示，自己已經不玩遊戲、不刷抖音，也不再花時間聊天，生活幾乎被紅果短劇占據。

分析指出，中國大陸對台灣的文化影響力，已不同於綠營部分人士還在高呼的「警惕大陸用語」、「反對小紅書」，而是進入一個更被廣泛接受的層次。陸劇也好、紅果短劇也好，大陸文化產品的流行固然不代表台灣對大陸政治警惕會消退，但綠營慣用的「支語警察」式反中，在更年輕一代的受眾看來，可能日益反感。

大陸在台灣的存在感一直在變化，在陳水扁時期僅有政治反中與經濟崛起的刻板印象，馬政府時代陸客及陸生來台，兩岸年輕人對彼此的認知往前進一步，再之後因應抖音崛起，大陸用語的使用在台灣被廣泛討論。

然而，從B站、小紅書到紅果短劇，大陸已不只是電視新聞裡需要防範的政治對象，也是提供生活娛樂的重要資訊來源；在民進黨眼中，大陸可能還是那個刻板的政治對手，但在許多台灣民眾眼中不止如此。

當紅果短劇「打敗」ChatGPT，中國大陸在許多台灣閱聽眾眼中，已不只政治性，政治厭惡與消費大陸文化同時並行，是一種日常的「正常存在」，民進黨該思考，自己是否能坦然接受：台灣人眼中的大陸，已不只有政治。