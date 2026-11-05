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台文化部長：AI生成文學創作 禁止申領獎勵

記者董俞佳／台北5日電
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文化部長李遠。(本報資料照片)
文化部長李遠。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

文化部因應生成式AI發展，決定在文學創作獎勵中明文禁止AI生成作品，同時強調可在校對與資料整理等輔助環節使用，並主張建立語料授權補償機制。

生成式AI快速發展，運用AI創作文學是否涉及抄襲、如何維護原創性，引發討論。文化部長李遠表示，AI可用於校對、整理資料等輔助工作，但涉及文學創作，文化部目前傾向不開放，今年已在「文學創作獎勵作業要點」新增「不得使用AI自動生成軟體創作」規定。

立院教育及文化委員會昨邀李遠列席報告業務概況並備質詢。多名立委關切AI對文學、文化及影視產業的影響，要求文化部盤點衝擊，盡速提出因應措施。

李遠表示，文化部曾徵詢資深文學創作者及編輯意見，看法大致分為禁止使用、開放部分使用，以及依AI使用情形等3種立場。其中，部分意見認為，文學創作應由創作者獨立完成，不宜仰賴AI協助；也有人主張，可適度運用AI進行校對、資料整理，但應揭露使用情形；另有意見建議透過分組，逐步探索AI應用於文學創作的可能性。

李遠表示，考量受諮詢者多傾向不開放使用AI進行文學創作，文化部今年修正文學創作獎勵規範時，明文禁止使用AI自動生成軟體創作。

根據該要點，申請包括文學創作獎勵、獲國內外重要文學獎項作家創作下一本書獎勵、以及流浪計畫獎勵都包括在內。至於文化藝術領域的AI應用，文化部已於去年7月發布「文化藝術應用生成式AI指引」，建議創作者秉持透明原則，適度揭露AI運用情形。

國民黨立委葛如鈞等則關切海外AI公司採購台灣書籍作為訓練資料，以及政府徵集AI語料是否應有償授權。李遠說，文化創作不應被免費取用，主張建立補償機制。

精華 FAQ

  • 文化部認為文學創作應重視作者的原創性與獨立完成，且諮詢多位創作者與編輯後，多數意見偏向不開放，因此今年修正規範，明定不得使用AI自動生成軟體創作。

  • 文化部並非全面排斥AI，而是認為它可用於校對、整理資料等輔助工作；但若涉及核心文學創作，則目前傾向不開放，並要求申請獎勵者遵守新規定。

  • 李遠指出，文化創作不應被免費取用，對於海外AI公司採購台灣書籍或政府徵集語料，應建立有償授權與補償機制，以保障創作者與文化產業權益。

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