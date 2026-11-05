6月才失事墜機 空軍岡山基地T-34教練機降落重摔
空軍岡山基地一架T-34C教練機今晨降落時發生重落地，所幸人員平安、僅鼻輪輕損；由於6月才有同型機失事，飛安再度引發檢討。
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空軍岡山基地一架T-34C教練機今晨降落時發生重落地，所幸人員平安、僅鼻輪輕損；由於6月才有同型機失事，飛安再度引發檢討。
空軍飛行訓練指揮部岡山基地今天上午執行例行性飛行訓練，一架T-34C初級教練機在降落時發生「重落地」意外，岡山基地一度依規定緊急暫停跑道運作，由於今年6月初才剛發生同型機失事、造成兩名上校飛官殉職的悲劇，事隔僅數月卻再傳飛安事故，已引發外界關注及要求檢討。
據了解，事故發生於今天上午9時27分，該架T-34C初級教練機由新進飛官學員執行訓練任務，準備返場降落時，疑因操作不順發生俗稱「海豚跳」的反覆彈跳現象，隨後重摔落地，衝擊力道導致機頭前鼻輪輕微受損，所幸並未衝出跑道，人員安全。
事故發生後，社群網路與軍事群組一度誤傳為「勇鷹高教機衝出跑道」並導致場站緊急封閉。空軍對此證實，該起事故為T-34C新進學員操作問題導致機件輕損，場面完全在控制之中，且無人受傷。
事實上，岡山基地今年6月2日才剛發生同型T-34C教練機失事墜毀事件，當時造成過俊男上校與盧季佑上校兩名優秀飛官不幸殉職，T-34C機隊在經過全面天候與機體特檢後才恢復訓練，如今事隔數月再度於降落階段傳出重落地意外，也讓服役已逾40年的T-34C初級教練機維護與飛安狀況，再度成為各界關注焦點。
事故機型為空軍岡山基地的T-34C初級教練機，當時正在執行例行性飛行訓練，於返場降落階段發生重落地情況，並未衝出跑道。 據了解，該機由新進飛官學員操控，疑因降落操作不順而出現俗稱海豚跳的反覆彈跳，最後重摔落地，導致機頭前鼻輪輕微受損。 因為岡山基地在6月2日才發生同型T-34C失事墜毀，造成2名上校飛官殉職，事隔數月又傳出重落地意外，讓T-34C飛安與維護狀況再度成焦點。
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事故機型為空軍岡山基地的T-34C初級教練機，當時正在執行例行性飛行訓練，於返場降落階段發生重落地情況，並未衝出跑道。
據了解，該機由新進飛官學員操控，疑因降落操作不順而出現俗稱海豚跳的反覆彈跳，最後重摔落地，導致機頭前鼻輪輕微受損。
因為岡山基地在6月2日才發生同型T-34C失事墜毀，造成2名上校飛官殉職，事隔數月又傳出重落地意外，讓T-34C飛安與維護狀況再度成焦點。
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