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「平均每公里361袋垃圾」台河川廢棄物調查 濁水溪密度居冠

記者李柏澔／台北4日電
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雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，過去地方都會發起淨灘活動。（...
雲林濁水溪出海口的麥寮漁港灘區因地形特殊垃圾特別多，過去地方都會發起淨灘活動。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

荒野保護協會調查發現，首度納入的濁水溪垃圾密度最高，平均每公里361袋，成袋垃圾比例也偏高；相關單位將針對熱點加強清理與管理。

荒野保護協會最新河川廢棄物調查報告出爐，今年首度將濁水溪納入調查，總計調查記錄到近4萬袋河岸廢棄物，換算下來，平均每公里高達361袋，較前幾年調查的頭前溪、北港溪及烏溪都來得高，是垃圾密度最高的河川。若細看垃圾類型，竟有逾一成是成袋垃圾。

對此，水利署第4河川分署分署長張朝恭表示，將針對調查發現的環境髒亂區域，持續辦理熱點列管、清理及巡查，並加強垃圾源頭管理與環境維護，共同改善河川環境。

荒野保護協會自2020年開始推動河川廢棄物快篩調查，調查範圍涵蓋台中烏溪、新竹頭前溪、雙北淡水河、高雄後勁溪、雲林北港溪、宜蘭蘭陽溪等，今年更首次納入雲林濁水溪。

其中，濁水溪部分，調查範圍包括濁水溪流域及縣內4條主要排水溝，總長約116公里，扣掉無法調查河段7.5公里，合計108.5公里。

荒野保護協會表示，本次調查統計以14公升垃圾袋統計，發現濁水溪流域部分，總計記錄到3萬9213.5袋垃圾，共累計54萬8989公升的廢棄物，換算下來，平均每公里約361袋、5060公升垃圾，遠高於過去頭前溪312.4袋、北港溪313袋及烏溪255.9袋的紀錄。

若進一步分類垃圾種類，第一名為塑膠瓶罐容器，占25.9%，其次為成袋垃圾14.8%、飲料塑膠杯免洗餐具則占11.1%。其中，成袋垃圾比率相對突出，為今年調查中值得關注的現象。

荒野保護協會表示，濁水溪流域3大熱點位於大義崙大排中段、西螺大橋至自強大橋區段。其中大義崙大排中段、西螺大橋南岸皆為人口及商業活動較頻繁的區域，有大量的廢棄物堆積。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，進一步觀察現場，城鎮與商業活動較頻繁區域可見生活垃圾、建築廢棄物等；農地與市場周邊則出現較多農業資材與成袋垃圾，顯然河川廢棄物不是單純的環境髒亂，而是與我們的生活、生產及消費方式息息相關。

不過本次調查也有好消息，淡水河去年調查平均每公里78.7袋，今年複檢時，降至27.6袋，約下降65%，河岸廢棄物總量也從2萬4282袋，降至8537袋；此外，大漢溪右岸垃圾減少71.2%、新店溪右岸減少78.5%、淡水河左岸減少約82%。

精華 FAQ

  • 因為濁水溪今年首度納入調查後，垃圾密度表現最嚴重，平均每公里達361袋，超過頭前溪、北港溪與烏溪，成為本次全台河川廢棄物密度最高的河川。

  • 調查範圍共108.5公里，記錄到3萬9213.5袋垃圾、合計54萬8989公升。垃圾類型以塑膠瓶罐容器最多，占25.9%，其次是成袋垃圾14.8%與飲料杯、免洗餐具11.1%。

  • 水利署第4河川分署表示，將針對髒亂熱點持續列管、清理與巡查，並加強垃圾源頭管理與環境維護；荒野保護協會也指出，污染與生活、生產、消費方式密切相關。

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