我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

台小資族存夠150萬才敢生 且要有房、雙薪收入12萬

記者廖靜清／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
少子化危機怎解 TFC台北生殖中心公布「2026台灣生育需求大調查」，調查發現，...
少子化危機怎解 TFC台北生殖中心公布「2026台灣生育需求大調查」，調查發現，有生育意願的民眾認為生孩子的三大基本條件為至少存150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，另需穩定住所。（記者季相儒／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台北生殖中心調查指出，台灣年輕世代想生育卻受經濟與托育壓力影響，多數人認為需存150萬元、雙薪收入達9萬至12萬元並有穩定住所才敢生。

TFC台北生殖中心昨公布「2026台灣生育需求大調查」，結果顯示，有生育意願的民眾認為生兒育女的3大條件為至少存150萬元、家庭雙薪月收入9萬至12萬元（台幣，下同，約2737至3649美元），另需穩定住所。然該調查發現，逾6成受訪者年收入不到70萬元，少子化危機難解。

台灣總生育率跌破0.6，位居全球最低之列，國發會推估，今年新生兒數可能降至9.4萬人，2045年總人口更將跌破2千萬人。TFC創辦人曾啟瑞表示，少子化已是迫切的國家危機，除了提供生育補助，政府更應了解年輕世代真正需求，才能有效提高生育意願。

這份報告調查1244名具有生育意願的26至45歲男女，其中未婚但想生育、已婚尚未生育者占81.8%，主要集中於31至40歲，以6都白領及受薪族群為主。調查發現，近九成受訪者表示，生育子女能帶來長期幸福感、讓人生更完整，傳宗接代、養兒防老則不再是考量重點。

此外，想要生育則有一定經濟基礎，該調查顯示，3大條件為存款至少150萬元、家庭雙薪月收入達9萬至12萬元、擁有穩定住所。不過理想與現實存在明顯落差，逾6成受訪者年收入不到70萬。

年輕世代生育的另一個障礙為工作與育兒難兼顧，TFC主治醫師陳薇安表示，現代社會「職涯上升期」與「黃金生育期」高度重疊，許多夫妻擔心生育影響工作，一再延後計畫，錯過理想生育年齡。

該調查就發現，43.5%受訪者期待具有近便性、平價的托育資源，36.1%希望企業提供彈性上下班制度，雙薪家庭最迫切的需求為「有人幫忙照顧孩子、更有彈性的工作安排」。

台北生殖中心提出3大建議，首先政府應建立「生育財務評估系統」，整合孕前檢查、生產及嬰幼兒照顧等費用，協助準父母評估經濟能力，減少經濟焦慮，避免因資訊不足而延後生育。此外，曾啟瑞提出政府與家庭共同分擔的構想，希望政府推動「生育準備帳戶」，依家庭所得提供不同額度的政府提撥，與準父母共同儲蓄，專款用於孕前健檢、生殖醫療、生產及初期育兒支出。

第3為鼓勵科學園區、產業園區及大型辦公聚落設置「區域共享托育據點」，曾啟瑞表示，政府應積極推動區域共享托育，解決雙薪家庭的育兒瓶頸。以台積電為例，設置員工幼兒園，提供鄰近職場、配合上下班時間的托育服務，不僅減輕員工負擔，有助企業留才。

理想現實落差大 想生不敢生 製表／元氣中心
理想現實落差大 想生不敢生 製表／元氣中心

精華 FAQ

  • 受訪者普遍認為，至少要先存到150萬元，家庭雙薪月收入達9萬至12萬元，並且有穩定住所，才比較有把握迎接生育與育兒支出。

  • 因為許多年輕人不只擔心生育費用，還擔心工作與育兒難兼顧，且實際收入遠低於理想門檻；超過6成受訪者年收入不到70萬元，經濟落差很大。

  • 建議包括建立生育財務評估系統、推動依所得提撥的生育準備帳戶，以及在科學園區和大型辦公聚落設共享托育據點，減輕雙薪家庭的負擔。

少子化

上一則

北投市場改建鷹架倒塌4傷 施工廠商重罰250萬 勒令停工

下一則

「平均每公里361袋垃圾」台河川廢棄物調查 濁水溪密度居冠

延伸閱讀

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數

理財專家：2027年應更努力儲蓄 防退休計畫3變數
年收百萬元不想買房 Z世代、千禧世代富豪搶當租客

年收百萬元不想買房 Z世代、千禧世代富豪搶當租客
金援子女購屋頭期款 掌握幾項關鍵稅務優勢

金援子女購屋頭期款 掌握幾項關鍵稅務優勢
富豪砸錢反對… 加州億萬富豪稅逆轉 民調支持率下降

富豪砸錢反對… 加州億萬富豪稅逆轉 民調支持率下降

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網