網銀新程式惹禍？永豐銀419「雲林男」存戶遭盜轉4000萬

超過400名永豐銀行的客戶3日存款遭到盜轉，金額合計4000多萬元，永豐銀表示原因為系統程式異常，已將款項全數歸還。（記者鄭超文／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 永豐銀行新版行動網銀疑因程式異常，導致419名存戶在未授權下遭分批轉出約4000多萬元，款項已全數返還並由警方、金管會介入調查。

台灣爆發首起銀行存款集體遭盜轉事件，逾400名永豐銀行客戶昨在不知情下，各遭轉出10萬元（台幣，下同，約3054美元），匯入台北富邦銀行特定帳戶。刑事局統計至傍晚，全台警方受理近80件報案，被害人均為原戶籍在雲林縣的男子；據了解，419名存戶共遭盜轉4000多萬元，全數已遭圈存。永豐銀表示，肇因「新網銀交易系統」程式異常，已將款項全數歸還。

永豐銀人員昨晚赴刑事局說明，稱是網路銀行程式出現異常，正在查證是否遭駭客 入侵或植入惡意程式。

有民眾昨在網路發文示警，指自己的永豐銀行帳戶在未開啟App、也沒有設定約定轉帳帳戶的情況下，竟有10萬元透過臉部辨識確認後遭轉出，當事人前往銀行處理時，發現還有其他人遇到類似情況，款項都被轉至富邦銀行同一帳戶，被害人身分證字號都是「P」開頭，懷疑「欺負雲林人喔」。

警政署165反詐騙諮詢專線，昨天上午起有大量電話進線諮詢，稱是永豐銀行的存戶，發現帳戶遭轉走10萬元存款，不知原因。

刑事局初步了解每件財損均為10萬元，被轉至富邦銀行某帳戶，且被害人身分證字號開頭都是英文字母及阿拉伯數字「P1」，顯示被害人都是原戶籍在雲林的男子。警方引導被害人就近向各地派出所報案，並依妨害電腦使用、詐欺等罪嫌展開調查。

金管會銀行局副局長王允中表示，永豐銀在昨天近午時告知金管會，客戶反映未登入新版行動銀行App，帳戶卻有資金匯出。經過永豐銀比對，發現都匯款到北富銀的1個帳戶，北富銀也已暫時凍結帳戶，初步調查異常交易有427筆，每筆約10萬元，合計金額為4000多萬元，影響客戶數419人。

王允中表示，永豐銀已經把新版行動App下架，並以自動化方式引導民眾使用舊版App與ATM辦理交易。永豐銀依規定要在12日提交報告給金管會，至於是否開罰，王說後續將看事件輕重與原因進一步處置。

永豐銀昨天下午發表聲明，指內部發現「新網銀交易系統」程式異常，造成部分帳戶不明轉出款項，已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生。

為保障及維護客戶權益，款項包含手續費等，已全數返還予客戶。北富銀則說，接獲通報後，已立即將該帳戶列為禁提帳戶，暫停相關交易功能，並同步通報警方。

台灣資訊安全協會（TWISA）監事鄭加海指出，此事件涉及新版行動銀行App，銀行已暫停新版服務，但仍須釐清新舊版本的系統架構、交易驗證及後端介接機制有無差異，並追查未經客戶操作卻完成轉帳的交易，從發起、身分驗證、授權到資金轉出逐一確認，找出系統邏輯或內控缺口。

永豐銀帳戶盜轉案 製表／財經中心【作者：袁寬仁，日期：2026-11-04，數位典藏序號：20261103231501855】