娶胡錦40年從惹議到佳話 台視前新聞主播顧安生83歲逝

顧安生(左)、胡錦(右)去年上李四端節目聊生活點滴。（圖／八大提供）

AI摘要 文章摘要整理： 資深媒體人顧安生辭世，享壽83歲；他曾是台視當家主播，並與胡錦攜手走過40多年，歷經重病與人生考驗，成為外界稱道的模範夫妻。

台視前當家新聞主播、資深媒體人顧安生3日傳出辭世消息，享壽83歲。與他結縭數十年的演員妻子胡錦稍早證實噩耗，哀戚表示目前正在處理後事。

前主播沈依婷也在台視內部群組透露，顧安生昨午病逝於國泰醫院，張雅琴等多名主播也接連發文悼念。顧安生1969年進入台灣電視公司新聞部擔任記者，憑藉專業表現逐步嶄露頭角，1984年接替盛竹如成為台視當家主播。

之後歷任台視新聞部經理、台視副總經理等職務，直到2005年1月28日退休 。他過去也曾創下一年領取29個月薪水的紀錄，成為業界津津樂道的話題。

除了新聞工作表現亮眼，顧安生與演員胡錦長達數10年的婚姻，也一直是演藝圈中的一段佳話。兩人當年公開戀情時，顧安生當時是台視新聞記者，事業前景看好；胡錦曾以電影「金瓶雙艷」中飾演潘金蓮一角走紅，是活躍於影視圈的美豔女星，且曾有過一段婚姻，兩人的交往因此引發不少討論。

顧安生透露，當年身邊有九成的人反對兩人結婚，甚至為了娶胡錦差點與電視台長官鬧翻。沒想到兩人攜手走過40多年，歷經癌症、腦炎、換腎等生死關卡，依舊相知相守，成為外界眼中的模範夫妻。

夫妻倆過去曾在「愛的萬物論」節目上，分享婚姻點滴。胡錦早年因性感形象及經常飾演反派走紅，被貼上豔星標籤，甚至曾遭新聞局要求簽下承諾書，保證不再拍攝有辱國體的作品，否則不能出國演出。婚後，顧安生希望她逐漸淡出演藝圈，讓夫妻能在過年過節享受家庭生活。胡錦雖然聽從丈夫建議，卻也曾因錯過電影演出機會，眼看接替演員得獎而感到懊悔。

兩人婚姻最大的考驗來自健康問題。1987年顧安生罹患腦炎，必須接受開顱手術，胡錦為避免丈夫擔心，刻意隱瞞病情，卻在親友離開後忍不住落淚，短短一周瘦了10公斤。後來顧安生又因腎功能異常接受換腎，還裝過心臟支架及心律調節器，身體狀況一度讓胡錦疲於奔命。

而胡錦則曾兩度罹患乳癌，第一次確診時年約55歲，因無法接受切除部分乳房，多次向丈夫提出離婚，顧安生卻始終沒有離開。經歷第二次治療後，她也重新看待人生，還完成了政大EMBA學業，更跨足藝術領域成為畫家。

談及夫妻相處，胡錦笑說顧安生在家就像長官，自己經常得聽命令，但丈夫也有浪漫一面。她透露，顧安生曾在接受心律調節器手術前，被護士提醒取下貴重物品，沒想到他竟指著胡錦說：「她就是我最貴重的東西。」一句話讓她感動得差點落淚。

顧安生（左）和胡錦自美返台，拿著全家福和女兒新照片，開心不已。（本報資料照片）