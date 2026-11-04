我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

曾批習近平入獄 前央視主講人程萬軍跳機 求台灣人道保護

記者黃仲明／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，3日搭機從泰國來台尋求人道求援。針對此...
前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，3日搭機從泰國來台尋求人道求援。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。（圖／翻攝X）

AI摘要

文章摘要整理：

前央視「法律講堂」主講人程萬軍搭機抵台後跳機求援，自稱曾因批評習近平入獄6年，如今為避政治迫害轉向台灣尋求人道保護。

前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，前天搭機從泰國來台，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援。他自稱因批評中共中央總書記習近平遭人舉報入獄6年，出獄後因發表作品又被迫流亡海外，雖然已向聯合國難民署求援，但為了安全決定來台尋求人道保護。針對此事，移民署昨天表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

程萬軍在影片自述，他因為2019年在單位例會評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。

程萬軍表示，聯合國難民署駐泰國辦事處也告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，不得不轉移至台灣，尋求短期的人道保護，協助泰國安置，以便他在餘生能夠繼續創作、自由發聲。

據了解，程萬軍原定行程為自泰國搭機抵台後，轉機前往北京，卻在抵達桃機後「跳機」，並發布影片向外界求援。移民署目前已在機場管制區內安排特定場域，提供程萬軍休息及餐食，但他不能自由活動。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。

精華 FAQ

  • 他表示自己因批評中共高層遭舉報入獄，出獄後又面臨海外流亡與安全威脅，認為在泰國等待安置仍有風險，因此抵台尋求人道保護。

  • 他自述2019年在單位例會評論亡國之君後遭錄音舉報，接著單位被整肅，自己也被關押6年，2025年才刑滿出獄，之後又被迫流亡海外。

  • 移民署已在機場管制區安排特定場域，提供他休息與餐食，但限制自由活動，並表示已會同相關機關研議，將依既有機制妥適處置。

習近平 泰國 中共

上一則

禪房外埋800公斤黃金、白銀 宜蘭名寺住持父子涉吞3億善款

下一則

國防部559億無人機艇追加預算 立委批「離譜」 顧立雄：來不及編

延伸閱讀

「李老師」義大利遭跟監威脅 中國僑領被控銜命跨國鎮壓

「李老師」義大利遭跟監威脅 中國僑領被控銜命跨國鎮壓
安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬

安徽女赴泰失踨 母：女兒稱被拐緬甸電詐園區 遭強行轉走50萬
陸生「手捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

陸生「手捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法
男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設

男子剛出獄遭ICE電擊 聖縣禁令形同虛設

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網