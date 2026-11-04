曾批習近平入獄 前央視主講人程萬軍跳機 求台灣人道保護
前央視「法律講堂」主講人程萬軍搭機抵台後跳機求援，自稱曾因批評習近平入獄6年，如今為避政治迫害轉向台灣尋求人道保護。
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前央視「法律講堂」主講人程萬軍搭機抵台後跳機求援，自稱曾因批評習近平入獄6年，如今為避政治迫害轉向台灣尋求人道保護。
前中央電視台「法律講堂」節目主講人程萬軍，前天搭機從泰國來台，卻在抵達桃園國際機場後「跳機」，並自行錄製影片向外界求援。他自稱因批評中共中央總書記習近平遭人舉報入獄6年，出獄後因發表作品又被迫流亡海外，雖然已向聯合國難民署求援，但為了安全決定來台尋求人道保護。針對此事，移民署昨天表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。
程萬軍在影片自述，他因為2019年在單位例會評論亡國之君而遭人錄音舉報，被中共首腦批示徹查，整個單位被整肅，他也因此經歷了長達6年的牢獄之災。2025年刑滿出獄，為了發表監獄作品，被迫流亡海外，現已被聯合國難民署駐泰國辦事處列為最高風險等級處理。
程萬軍表示，聯合國難民署駐泰國辦事處也告訴他，不能保證他在泰國等待安置期間的人身安全。由於他在所著之監獄告白已經發布於海外媒體，為了免遭中共當局二次政治迫害，不得不轉移至台灣，尋求短期的人道保護，協助泰國安置，以便他在餘生能夠繼續創作、自由發聲。
據了解，程萬軍原定行程為自泰國搭機抵台後，轉機前往北京，卻在抵達桃機後「跳機」，並發布影片向外界求援。移民署目前已在機場管制區內安排特定場域，提供程萬軍休息及餐食，但他不能自由活動。針對此事，移民署表示，已會同相關機關研議，並將依既有機制妥適處置。
他表示自己因批評中共高層遭舉報入獄，出獄後又面臨海外流亡與安全威脅，認為在泰國等待安置仍有風險，因此抵台尋求人道保護。 他自述2019年在單位例會評論亡國之君後遭錄音舉報，接著單位被整肅，自己也被關押6年，2025年才刑滿出獄，之後又被迫流亡海外。 移民署已在機場管制區安排特定場域，提供他休息與餐食，但限制自由活動，並表示已會同相關機關研議，將依既有機制妥適處置。
精華 FAQ
他表示自己因批評中共高層遭舉報入獄，出獄後又面臨海外流亡與安全威脅，認為在泰國等待安置仍有風險，因此抵台尋求人道保護。
他自述2019年在單位例會評論亡國之君後遭錄音舉報，接著單位被整肅，自己也被關押6年，2025年才刑滿出獄，之後又被迫流亡海外。
移民署已在機場管制區安排特定場域，提供他休息與餐食，但限制自由活動，並表示已會同相關機關研議，將依既有機制妥適處置。
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