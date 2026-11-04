我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

南投武界瀑布落石 砸掉女遊客右眼球 還削掉一大塊臉

記者賴香珊／南投4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。（圖／南投...
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。（圖／南投縣消防局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南投武界摩摩納爾瀑布昨發生落石意外，女遊客遭重創致顏面撕裂、右眼球外露，消防與救難人員動員機車接駁及背負方式迅速救下山送醫。

南投仁愛武界摩摩納爾瀑布昨傳落石傷人，一名女遊客遭落石砸中，臉部遭銳利切面削掉一大塊，右眼球掉出，只剩肌肉連結，警義消及救難隊集結馳援，接觸傷者後當場緊急處置傷勢，隨後以人力背負及機車接駁，將人救下山並迅速送醫。

南投縣消防局指出，昨上午8時41分獲報，武界摩摩納爾瀑布有遊客遭落石砸傷，造成臉部被銳利的石頭切面嚴重削傷，右眼也受創，情況危急，為此立刻啟動山域救援機制，調派第二大隊成立前進指揮所，集結警義消及民力上山搜救。

該局第二大隊在武界思源吊橋設立前進指揮所，先由仁愛、埔里分隊及萬豐消防站等在地力量趕往，且考量遊客傷勢，調派具高級救護員執照的小隊長梁文俊上山馳援，再集結武界派出所、神鷹山區救難隊、義消、部落居民在最短時間出動。

由於事發步道崎嶇狹窄，且傷患狀況危急，意識薄弱，救援時間分秒必爭，為此改變快腿挺進作法，由梁文俊及埔里分隊巫儀宣騎乘野狼機車，利用機車機動性突破山徑狹窄及地形崎嶇限制，力求盡快到場，成功縮短救援時間半小時以上。

梁文俊說，他們以野狼騎人走的山徑後溯溪前往事發地，上午10時許接觸傷者，其傷勢嚴重，人相當虛弱，優先確認穩定生命徵象，再針對嚴重的顏面撕裂傷及眼球掉落止血包紮、進階眼球保護技術等，再以人力背負及機車接駁將人救下山。

女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。（圖／南投...
女遊客在仁愛武界摩摩納爾瀑布遭落石砸中，臉部遭削掉一大塊，右眼球掉出。（圖／南投縣消防局提供）

精華 FAQ

  • 女遊客遭落石砸中後，臉部被銳利石面削掉一大塊，右眼球也受創掉出，只剩肌肉連結，屬於相當嚴重的顏面與眼部外傷，情況一度危急。

  • 消防局上午8時41分獲報後，立即啟動山域救援機制，調派第二大隊成立前進指揮所，並集結警義消、救難隊與在地民力上山搜救，爭取黃金救援時間。

  • 因步道崎嶇狹窄、時間緊迫，救援人員改採機車機動挺進，由高級救護員與同仁騎乘野狼機車後溯溪前往，成功縮短救援時間半小時以上，迅速接觸傷者。

上一則

台南「撒錢哥」孤獨死 臉書立遺囑5000萬送女警 1原因恐無效

下一則

禪房外埋800公斤黃金、白銀 宜蘭名寺住持父子涉吞3億善款

延伸閱讀

又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷

又見中國跨境鎮壓 台相聲演員黃逸豪遭假車禍撞傷
舊北投市場拆除工程鷹架倒塌釀4傷 蔣萬安妻拜票喊停

舊北投市場拆除工程鷹架倒塌釀4傷 蔣萬安妻拜票喊停
大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道

大學返校派對露台突坍塌 28人受傷 救護車擠滿街道
台老翁車禍被撞癱半年後噎死 騎士判8月

台老翁車禍被撞癱半年後噎死 騎士判8月

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網