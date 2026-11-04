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台南「撒錢哥」孤獨死 臉書立遺囑5000萬送女警 1原因恐無效

記者袁志豪／台南4日電
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去年4月21日，李耿東在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、...
去年4月21日，李耿東在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、白頭偕老，願將名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉移給對方。（圖／翻攝自臉書社團「和台南人街頭巷尾隨便聊」）

AI摘要

文章摘要整理：

台南「撒錢哥」李耿東孤獨死於住處，生前曾在臉書向女警示愛並宣稱遺贈巨額財產，但律師指出其做法不符民法遺囑形式，恐無法律效力。

曾將600萬元（台幣，下同，約18萬美元）現鈔擺在街頭「曬太陽」、被稱為「撒錢哥」的台南市民59歲李耿東，本月1日被發現陳屍住處；他生前曾公開向女警官示愛，在臉書立遺囑宣稱願送出逾5400萬元家產，法界人士指出，民法中沒有一種遺囑稱為「臉書遺囑」，李所謂遺囑不符合五種遺囑的任何一種要件，因此無效。

李耿東在地方被稱為「東哥」，住在永康區一棟透天厝3樓，日前樓下經營手機行的房客聞到濃烈異味，察覺有異後通報；警消本月1日近中午時到場查看，發現李倒臥床邊地板，已死亡多時。警方封鎖現場，由鑑識人員採證，屋內未見打鬥痕跡，李身上也無明顯外傷，初步排除外力介入。

據了解，現場留有藥物、酒瓶，床頭另有大筆約800萬現金，檢警昨天下午會同家屬相驗後，死因研判應是病死，家屬對死因沒有意見，已發還遺體辦理後事；由於李的父親留下大筆財產給他，許多行徑讓他外號被封為「撒錢哥」，辭世消息引發地方議論李是「皇帝命乞丐身儉腸凹肚，吃愛心便當吃掉自己命裡的福氣，生病也不去看醫生，把自己撐到孤獨死」 。

李在去年3月間，曾將600萬元現鈔擺在永康市場旁人行道，引來路人圍觀；員警到場關切，他稱錢在家裡放太久，「怕發霉」，所以拿出來曬曬太陽，經勸說才將錢存回銀行。

李除多次攜帶大筆現金外出，也曾到台南市警第二分局門口大聲高喊「I LOVE YOU」，向林姓女警官示愛。去年4月21日，他在臉書貼出女方照片，宣稱立下遺囑，若林小姐願相伴走完人生、白頭偕老，願將名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉移給對方，並寫下「空口無憑，臉書大臣為證」；公開示愛造成女警官困擾，經警方介入後才平息。

如今李突然離世，生前在臉書立遺囑宣稱贈送的財產如何處理？律師黃睦涵指出，依據中華民國民法，遺囑分為自書、公證、代筆、密封、口授等5種，各種遺囑製成方式，並沒有「臉書遺囑」，李所謂遺囑不符合五種遺囑的任何一種要件，因此不生法律效力。

精華 FAQ

  • 他被樓下手機行房客聞到濃烈異味後通報，警消到場發現倒臥床邊地板、已死亡多時。現場無打鬥痕跡，身上也無明顯外傷，初步排除外力介入。

  • 他曾在臉書公開貼出女警照片，表示若對方願相伴到老，將把名下田園房契、1800萬元股票及3600萬元現金轉給她，總額逾5400萬元。

  • 因民法遺囑僅有自書、公證、代筆、密封、口授5種形式，並沒有「臉書遺囑」這種法定方式；李的貼文不符合任何要件，因此不生法律效力。

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