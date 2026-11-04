Nvidia進駐北市內政部協助？ 藍委批卓榮泰：出張嘴搶功

輝達決定在台北設立企業總部引發朝野攻防；圖為日前輝達在北士科新總部預定地舉行台灣員工大會，台北市長蔣萬安（右）送給輝達執行長黃仁勳「台北市市鑰」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達落腳北士科引發藍綠攻防，卓榮泰稱中央有協助，羅智強則指北市府團隊才是促成解約與簽約主力，雙方對功勞歸屬各執一詞。

Nvidia輝達(另稱英偉達)決定在台北設立企業總部引發朝野攻防，行政院長卓榮泰 昨表示，中央過去透過前瞻預算補助科技大廠包括輝達，由內政部 以專案地上權方式解釋，協助化解北士科土地爭議。國民黨立委羅智強反駁，土地解約與整合全靠台北市長蔣萬安團隊奔走，卓揆「出一張嘴搶功勞」。

卓榮泰表示，政府爭取科技大廠留台不分黨派。羅智強質疑，2021、2022年的前瞻預算根本無法穿越時空解決2025年的土地爭議，北士科地上權卡關時，實際出面協商、推動合意解約、整合基地並促成簽約的，全是蔣萬安、李四川及北市府團隊，卓榮泰毫無實質作為。

媒體稱輝達與新壽早在2025年即達成共識，卻因台北市政府硬要介入干涉，導致全案拖延至今年2月才定案，台北市長蔣萬安昨澄清，北市府並非阻礙，而是積極排除障礙，當時包括民進黨議員在內，都認為必須要遵守合約規定，不能讓新壽擅自移轉地上權給輝達。

輝達去年5月與新壽簽備忘錄後，遲遲沒有進度。當時有兩大關卡，第一，新壽提出的解約金高達140億(台幣，下同，約4.3億美元)，市府無法接受。第二則是新壽欲直接將地上權轉移給輝達，但依契約，地上權須等到建物拿到使用執照才能移轉。

當時李四川堅持依法行政，推動北市府與新壽雙方「合意解約」，蔣萬安也以新壽得標後，土地卻長期荒廢，拋出「強制解約」信號，諸多壓力下，新壽終於在去年10月點頭解約。李四川再祭出修正相關法規，並經由內政部同意，得以用「專案地上權」移轉給輝達。

最終，北市府與輝達在今年2月11日簽約，並退還權利金和相關成本給新壽，總解約金為44.34億元，但光輝達付給北市府權利金就高達122億元，且地上權是50年加20年。

卓榮泰昨表示，前瞻AI創新研發的發展中心計畫補助許多科技大廠，其中包括輝達，且輝達去年選定北市科當海外企業總部，內政部去年以「專案地上權設定」解決輝達與新壽之間土地爭議，讓台北市可據以執行。

外傳蔣萬安2017年擔任立委時，曾跳上桌子杯葛「前瞻基礎建設經費」，綠營質疑蔣如今卻拿輝達當政績，民進黨台北市長候選人沈伯洋也質疑蔣「前後不一」。蔣萬安表示，行政院當時違法核定、編列並付委，身為立委須強力監督。

蔣萬安推動輝達海外總部落腳北士科，最近頻頻被綠營質疑，還被誣指以政治力干預。但回顧輝達案，蔣萬安和台北前副市長李四川攜手努力逾一年，才得以迎來AI巨擘輝達，綠營「認知作戰」妄圖洗人民記憶，實不可取。