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機票更貴了 國籍航空燃油附加費連4漲 長程線漲至104美元

記者胡瑞玲／台北3日電
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航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航...
航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線漲為40美元，長程航線漲為104美元。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

受航空燃油價格連4漲影響，國籍航空國際線燃油附加費將自11月8日起調高，短程與長程票價分別上升至40美元與104美元。

航空燃油價格自8月起連4漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自11月8日起調漲，短程航線從37.5美元漲為40美元，長程航線從97.5美元漲為104美元，等於每人出國費用增加6.5美元。

為適度維護消費者權益，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。台灣自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。

民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費的第一級距，「40美元-未滿50美元」為開始收費的第二級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

8月起因應航空燃油價格上漲，國籍航空燃油附加費連3漲，8月短程航線調漲為30美元，長程航線調漲為78美元；9月短程航線漲為32.5美元，長程航線漲為84.5美元；10月短程航線調漲為37.5美元，長程航線調漲為97.5美元。

台交通部民航局昨表示，依據中油公告的國際航線航空燃油價格，由每桶177.89元調漲為183.09美元（自第15級距調整為第16級距）。

國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線由37.5美元調漲為40美元，長程航線由97.5美元調漲為104美元，本月8日起生效。

此外，民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

精華 FAQ

  • 民航局公告，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費自11月8日起生效，短程與長程航線都會同步調高，旅客出國機票成本因此增加。

  • 短程航線由37.5美元調升到40美元，長程航線由97.5美元調升到104美元，換算下來每位旅客出國費用約增加6.5美元。

  • 民航局依中油公告的國際航空燃油每桶牌價與級距公式調整，這次因油價從177.89美元升至183.09美元，級距由第15級距進到第16級距。

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