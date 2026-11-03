高雄今年已3教師殞落 議員批教育局無作為

年初至今，高雄已有3位老師失去生命，議員邱于軒接獲老師悲慟陳情，痛批高雄市教育局至今神隱、無作為。(記者宋原彰／攝影) 王昭月

AI摘要 文章摘要整理： 高雄今年接連發生3起教師殞落事件，議員邱于軒痛批教育局消極應對，要求檢視教學現場過勞與心理支持機制；教育局則強調已擴大諮商與預防措施。

年初至今，高雄已有3位老師失去生命，議員邱于軒接獲老師悲慟陳情，昨沉痛批高雄市教育局 至今神隱、無作為，要求正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統的失靈，建立暢通溝通管道。

教育局表示，針對教師不幸離世事件，第一時間即入校了解情況，並提供師生心理支持及諮商服務。每起事件都有個別背景與複雜因素，事實未明前，應避免未經查證的臆測及貼標籤。今年起高市已提高教師及教保人員心理諮商補助至每人12次，並擴增至56家特約機構，另辦理15場壓力管理研習，從個人諮商到校園預防，完善心理支持網絡。

今年5月高雄嚴姓教師及8月林姓教師殞落，10月30日某國小男師又在校園發生憾事，教育界半年內發生3起不幸事件。

國民黨議員邱于軒說，前天拜票時有名老師緊緊拉住她的手，帶著滿是絕望的眼神顫抖對她說：「議員，妳知道這已經是第3起了嗎？已有3位老師用生命發出悲鳴」。

「這不是單一個案，是體制的全面崩壞」邱于軒說，當高雄市教育局傾全力辦萬聖節活動、營造盛世歡樂的同時，無數基層教師卻在過勞與無助中苦撐，甚至敢怒不敢言。教育局至今神隱、無作為，難怪全台掀起逃離教職潮，「不是沒人想教書，是這個體制逼走所有人」。民代想關切，常動輒得咎，關心太深會被抹黑成「消費老師」；轉達家長陳情，動輒被扣上「干涉行政」、「施壓」大帽子。

邱于軒提出「拒絕行政粉飾、公開對話與心理安撫、建立暢通的溝通管道」三訴求，請教育局立刻正視近期悲劇，全面檢視教學現場過勞與心理支持系統失靈問題；啟動校園心理支持與危機介入機制，不讓基層教師在孤立無援中自生自；並從基層教師、民代，教育局三方建立通暢溝通管道。