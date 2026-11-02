台灣萬人等器官 去年僅318人捐贈…衛福部擬強化器捐本人自主權

簽署了器捐同意書，關鍵時刻家屬仍可反對，只要不在文件上簽名，器官移植手術就無法執行。衛福部擬調整程序，讓有意捐贈者不留遺憾。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 器捐人數下滑、供需失衡嚴重，衛福部研擬強化病人自主意願、簡化簽署與行政程序，並檢討司法與病主制度，盼提升捐贈率。

器捐人數近年下滑，去年僅318人，醫師臨床觀察，許多民眾生前簽署器捐同意書，但臨終時卻因家屬反對而未能遺愛人間。為此，衛福部研擬鬆綁法規流程，強化「病人意願至上」原則，另簡化相關流程，病人於神智清醒狀況下，書面簽名即為重要依據，產生約束力。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計，截至10月底，全國1萬1000多人等待器官移植，以腎臟需求最大，超過8800人，其次為眼角膜、肝臟、心臟及肺臟。因器官來源有限，供需長期失衡，不少患者在等待過程中病情惡化，來不及接受移植。

聯合報健康事業部昨於華山文創園區舉辦「2026健康行動 永續未來」活動，衛福部次長莊人祥出席時表示，去年器捐人數創近年低點，為318人，今年截至9月底約234人，與去年同期大致持平，為減少器捐障礙，讓更多生命獲得延續，正研議鬆綁相關法規及行政流程，希望有效解決「本人願意捐，家屬卻不願放手」困境。

首先強化「病人意願至上」，避免醫師在執行當事人預立醫療決定時，遭家屬阻撓。再者，簡化相關行政流程，病人神智清楚的情況下，透過書面簽名，即可成為重要依據，產生約束力。莊人祥呼籲，簽署同意書的民眾應及早與家人充分溝通，避免到了生命最後一刻，無法發揮大愛，留下遺憾。

另一項器捐困境為司法程序，莊人祥指出，若因意外事故死亡，涉及死因認定及司法相驗，必須經過檢察官相關程序，才能到院摘取器官，因而錯失寶貴的捐贈時間。

為此，衛福部著手檢討相關制度，將與醫事司及器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心研議，適度調整法規及行政流程，希望在兼顧司法調查、捐贈者權益及醫療倫理等前提下，減少不必要的程序障礙。

衛福部另持續檢討病人自主相關制度，例如評估將預立醫療照護諮商費用納入健保給付，莊人祥強調，將進一步討論調整方案。器捐病主中心新任執行長樊修龍具有器官移植專業背景，在了解實務問題後，即可研議改善方向。

萬人苦等器官移植 製表／元氣中心【作者：傅昱儒，日期：2026-11-02，數位典藏序號：20261101232339304】