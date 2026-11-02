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新竹棒球場暌違4年重啟 迎首場國際賽事

記者郭政芬／新竹2日電
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新竹市立棒球場啟用迄今半世紀，完成整修改善後，1日首度舉辦國際交流賽事，市長高虹...
新竹市立棒球場啟用迄今半世紀，完成整修改善後，1日首度舉辦國際交流賽事，市長高虹安擔任開球嘉賓。(記者郭政芬／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

新竹市立棒球場整修後重新開賽，舉辦50周年國際交流賽，吸引球迷熱情回場；雖有計分板短暫異常，但市府強調會持續改善。

新竹市立棒球場歷經整修改善，昨暌違4年多重新迎來球賽，首場賽事以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭開序幕，吸引大批球迷、民眾入場欣賞球賽，場內外洋溢熱鬧氣氛。場地全面鋪上人工草皮，還有球員使出撲球美技，今、明天還有賽事，內外野席無須索票，可免費進場觀賽。

市長高虹安表示，新竹市立棒球場自1976年啟用，今年適逢50周年，完成整修改善後，首度舉辦國際交流賽事，也為新竹棒球場寫下新篇章。她回憶，棒球場工程曾因法院保全證據程序停滯11個月，去年2月新竹地方法院解除保全證據後，市府團隊隨即進場整修，感謝各界及市議會支持，讓球場得以重新迎接球迷。

連續3天交流賽共5場賽次集結韓國尚武鳳凰隊、日本栃木金色勇士隊、國立體大台灣啤酒棒球隊及新竹市城市棒球隊同場競技，展現台日韓棒球交流的多元魅力，高虹安擔任開球嘉賓。昨天開幕賽表演邀請藝人「姐姐」謝金燕登台，賽後由韓國少女時代成員孝淵接力演出。

新竹棒球場暌違4年開賽，不少球迷開心重返球場觀賽，陳姓球迷說，早期在新竹看球賽時，場外總站滿了球迷，如今看到球場周邊建物掛起應援廣告，不僅能為場上的球員振奮士氣，也能帶動現場球迷觀賽熱情。

不過，昨早進行賽事時外野大螢幕計分板一度線路短暫異常，經修復後已於第五局排除、恢復正常；市府強調會持續搜集使用意見逐項改善，不辜負球迷的期待。

至於球場整修全面採用人工草皮系統升級，昨有網友將4年前球員林哲瑄撲球受傷的畫面，與昨天球員撲球的畫面對比，直言「好的球場可以撲球」。

新竹市議員林慈愛到場參加開幕，她表示，民眾最關心棒球場改善後，球員安全、場內動線及觀賽品質是否有提升，目前整體看來還不錯。

精華 FAQ

  • 球場以「50周年交流賽COMEBACK 竹風再起」揭幕，連3天共5場賽事，邀集韓國、日本與台灣球隊同場競技，並搭配開球與表演節目，營造熱鬧氣氛。

  • 因為球場自1976年啟用，今年正逢50周年，且歷經法院保全證據程序停滯11個月後才完成整修改善，這次重啟被視為球場新篇章。

  • 不少球迷重返球場，認為現場應援氛圍明顯回來；雖然外野計分板一度短暫異常，但已在第5局修復，市府也表示會持續蒐集使用意見改善。

高虹安

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