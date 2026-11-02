台股新掛牌7檔ETF 6檔首日收盤跌破募集價
台股與科技股震盪拖累新掛牌ETF表現，9月以來7檔股票型ETF全數曾破發，顯示掛牌蜜月行情失靈，市場也開始質疑新ETF的吸金能力。
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台股與科技股震盪拖累新掛牌ETF表現，9月以來7檔股票型ETF全數曾破發，顯示掛牌蜜月行情失靈，市場也開始質疑新ETF的吸金能力。
台股與全球科技股近期劇烈震盪，新掛牌ETF（指數型股票基金）也頻頻出現破發情況，過去市場期待的掛牌蜜月行情明顯失靈。統計9月以來，台灣新掛牌的7檔股票型ETF，高達6檔首日收盤就跌破募集價，唯一首日守關的ETF，隔天也宣告失守，等於7檔全數曾經破發。相較今年上半年新ETF亮眼表現，近期破發頻率明顯升高，也衝擊投資人信心。
券商主管坦言，「現在募集新ETF的難度越來越高」，一方面是募集頻率過高，「一檔接一檔」；另一方面則是台股走弱，投資人也被套，更不願拿錢出來買新ETF。
這波新ETF破發潮從9月初開始。9月2日台股重挫784點，當天同時掛牌的主動復華全球50（00409A）、玉山未來全球算力（009827）及中信台日韓PCB（009828），首日全數跌破10元（台幣，下同）發行價，3檔ETF出師不利。
進入10月，全球股市高檔震盪加劇，科技與半導體族群接連面臨修正壓力，也讓新ETF掛牌持續承壓。包括陸續掛牌的的主動安聯亞半導體（00412A）、主動群益核心50（00415A），以及FT核心AI電力算力（009831），均在首日跌破募集價。
唯11檔勉力支撐的兆豐美國黃金（009832），首日守住發行價，但隔天也跌破10元，讓9月以來7檔新掛牌股票型ETF，全部留下破發紀錄。
相較之下，今年上半年新ETF完全是另一種景象。4月推出的主動國泰動能高息（00400A），首日收在10.9元，較募集價上漲9%；群益投信的主動群益美國增長（00997A），掛牌首日較募集價上漲6%。此外，台新投信去年底掛牌的主動台新優勢成長（00987A），至6月底更較原始募集價上漲逾7成。
部分主打跨國布局的ETF，實際持股仍有相當高的台股比重。以中信台日韓PCB為例，台股配置超過5成，顯示即使投資範圍橫跨多國，當台股與國際科技股同步回檔，仍難以避開市場衝擊。
不過，法人表示，破發並不代表ETF掛牌後就一路走跌。例如中信台日韓PCB在10月初一度收至11元以上，較原始募集價上漲1成多，顯示市場行情轉佳，新ETF仍有機會收復失土。
而後續ETF能否重新展現「吸金大法」，除了股市回穩外，業者恐怕也需找尋新的切入點。否則募來募去都是半導體或科技相關，投資人也不見得會一直買單。
統計顯示，9月以來台灣新掛牌的7檔股票型ETF中，有6檔首日收盤就跌破募集價；唯一首日守住發行價的ETF，也在隔天失守，等於7檔都曾破發。 主要原因包括台股與全球科技股劇烈震盪、半導體族群修正壓力升高，以及市場對新ETF募集過於頻繁感到疲乏，讓投資人參與新募集的意願明顯下降。 法人認為破發不代表ETF掛牌後一定會持續下跌，若股市回穩仍可能收復失土；但業者若想重新吸引資金，除了等行情轉好，也需提出更有吸引力的新題材。
精華 FAQ
統計顯示，9月以來台灣新掛牌的7檔股票型ETF中，有6檔首日收盤就跌破募集價；唯一首日守住發行價的ETF，也在隔天失守，等於7檔都曾破發。
主要原因包括台股與全球科技股劇烈震盪、半導體族群修正壓力升高，以及市場對新ETF募集過於頻繁感到疲乏，讓投資人參與新募集的意願明顯下降。
法人認為破發不代表ETF掛牌後一定會持續下跌，若股市回穩仍可能收復失土；但業者若想重新吸引資金，除了等行情轉好，也需提出更有吸引力的新題材。
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