我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

威脅、失言、男人的屁股 川普全美助選愈來愈口無遮攔

台股新掛牌7檔ETF 6檔首日收盤跌破募集價

記者藍鈞達／台北2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
股市劇震，連帶使得新掛牌的ETF頻頻跌破發行價，蜜月行情失靈。（本報資料照片）
股市劇震，連帶使得新掛牌的ETF頻頻跌破發行價，蜜月行情失靈。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台股與科技股震盪拖累新掛牌ETF表現，9月以來7檔股票型ETF全數曾破發，顯示掛牌蜜月行情失靈，市場也開始質疑新ETF的吸金能力。

台股與全球科技股近期劇烈震盪，新掛牌ETF（指數型股票基金）也頻頻出現破發情況，過去市場期待的掛牌蜜月行情明顯失靈。統計9月以來，台灣新掛牌的7檔股票型ETF，高達6檔首日收盤就跌破募集價，唯一首日守關的ETF，隔天也宣告失守，等於7檔全數曾經破發。相較今年上半年新ETF亮眼表現，近期破發頻率明顯升高，也衝擊投資人信心。

券商主管坦言，「現在募集新ETF的難度越來越高」，一方面是募集頻率過高，「一檔接一檔」；另一方面則是台股走弱，投資人也被套，更不願拿錢出來買新ETF。

這波新ETF破發潮從9月初開始。9月2日台股重挫784點，當天同時掛牌的主動復華全球50（00409A）、玉山未來全球算力（009827）及中信台日韓PCB（009828），首日全數跌破10元（台幣，下同）發行價，3檔ETF出師不利。

進入10月，全球股市高檔震盪加劇，科技與半導體族群接連面臨修正壓力，也讓新ETF掛牌持續承壓。包括陸續掛牌的的主動安聯亞半導體（00412A）、主動群益核心50（00415A），以及FT核心AI電力算力（009831），均在首日跌破募集價。

唯11檔勉力支撐的兆豐美國黃金（009832），首日守住發行價，但隔天也跌破10元，讓9月以來7檔新掛牌股票型ETF，全部留下破發紀錄。

相較之下，今年上半年新ETF完全是另一種景象。4月推出的主動國泰動能高息（00400A），首日收在10.9元，較募集價上漲9%；群益投信的主動群益美國增長（00997A），掛牌首日較募集價上漲6%。此外，台新投信去年底掛牌的主動台新優勢成長（00987A），至6月底更較原始募集價上漲逾7成。

部分主打跨國布局的ETF，實際持股仍有相當高的台股比重。以中信台日韓PCB為例，台股配置超過5成，顯示即使投資範圍橫跨多國，當台股與國際科技股同步回檔，仍難以避開市場衝擊。

不過，法人表示，破發並不代表ETF掛牌後就一路走跌。例如中信台日韓PCB在10月初一度收至11元以上，較原始募集價上漲1成多，顯示市場行情轉佳，新ETF仍有機會收復失土。

而後續ETF能否重新展現「吸金大法」，除了股市回穩外，業者恐怕也需找尋新的切入點。否則募來募去都是半導體或科技相關，投資人也不見得會一直買單。

精華 FAQ

  • 統計顯示，9月以來台灣新掛牌的7檔股票型ETF中，有6檔首日收盤就跌破募集價；唯一首日守住發行價的ETF，也在隔天失守，等於7檔都曾破發。

  • 主要原因包括台股與全球科技股劇烈震盪、半導體族群修正壓力升高，以及市場對新ETF募集過於頻繁感到疲乏，讓投資人參與新募集的意願明顯下降。

  • 法人認為破發不代表ETF掛牌後一定會持續下跌，若股市回穩仍可能收復失土；但業者若想重新吸引資金，除了等行情轉好，也需提出更有吸引力的新題材。

台股

上一則

下藥性侵外甥的女友 台南狼舅判9年確定 民事再判賠80萬

下一則

台灣實中喊明年招生缺行政人員 向大學商借遭拒 教團籲資源先到位

延伸閱讀

愈跌愈買 台股ETF淨申購額 10月突破5500億台幣

愈跌愈買 台股ETF淨申購額 10月突破5500億台幣
台股殺至季線附近 資金續湧入 千億級台股ETF重返15檔

台股殺至季線附近 資金續湧入 千億級台股ETF重返15檔
18檔商品開募 中國首批主動式ETF爆認購潮

18檔商品開募 中國首批主動式ETF爆認購潮

中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

中國股市不振 證監會同意首批18檔主動ETF引入資金

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」

震撼倒戈 密州民主黨眾議員「我這票投羅傑斯」