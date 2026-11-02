台股新掛牌7檔ETF 6檔首日收盤跌破募集價

股市劇震，連帶使得新掛牌的ETF頻頻跌破發行價，蜜月行情失靈。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台股與科技股震盪拖累新掛牌ETF表現，9月以來7檔股票型ETF全數曾破發，顯示掛牌蜜月行情失靈，市場也開始質疑新ETF的吸金能力。

台股 與全球科技股近期劇烈震盪，新掛牌ETF（指數型股票基金）也頻頻出現破發情況，過去市場期待的掛牌蜜月行情明顯失靈。統計9月以來，台灣新掛牌的7檔股票型ETF，高達6檔首日收盤就跌破募集價，唯一首日守關的ETF，隔天也宣告失守，等於7檔全數曾經破發。相較今年上半年新ETF亮眼表現，近期破發頻率明顯升高，也衝擊投資人信心。

券商主管坦言，「現在募集新ETF的難度越來越高」，一方面是募集頻率過高，「一檔接一檔」；另一方面則是台股走弱，投資人也被套，更不願拿錢出來買新ETF。

這波新ETF破發潮從9月初開始。9月2日台股重挫784點，當天同時掛牌的主動復華全球50（00409A）、玉山未來全球算力（009827）及中信台日韓PCB（009828），首日全數跌破10元（台幣，下同）發行價，3檔ETF出師不利。

進入10月，全球股市高檔震盪加劇，科技與半導體族群接連面臨修正壓力，也讓新ETF掛牌持續承壓。包括陸續掛牌的的主動安聯亞半導體（00412A）、主動群益核心50（00415A），以及FT核心AI電力算力（009831），均在首日跌破募集價。

唯11檔勉力支撐的兆豐美國黃金（009832），首日守住發行價，但隔天也跌破10元，讓9月以來7檔新掛牌股票型ETF，全部留下破發紀錄。

相較之下，今年上半年新ETF完全是另一種景象。4月推出的主動國泰動能高息（00400A），首日收在10.9元，較募集價上漲9%；群益投信的主動群益美國增長（00997A），掛牌首日較募集價上漲6%。此外，台新投信去年底掛牌的主動台新優勢成長（00987A），至6月底更較原始募集價上漲逾7成。

部分主打跨國布局的ETF，實際持股仍有相當高的台股比重。以中信台日韓PCB為例，台股配置超過5成，顯示即使投資範圍橫跨多國，當台股與國際科技股同步回檔，仍難以避開市場衝擊。

不過，法人表示，破發並不代表ETF掛牌後就一路走跌。例如中信台日韓PCB在10月初一度收至11元以上，較原始募集價上漲1成多，顯示市場行情轉佳，新ETF仍有機會收復失土。

而後續ETF能否重新展現「吸金大法」，除了股市回穩外，業者恐怕也需找尋新的切入點。否則募來募去都是半導體或科技相關，投資人也不見得會一直買單。