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玉山學者去年僅聘13人 近4年最少...校內缺乏整合難留人

記者許維寧／台北1日電
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為了吸引國際人才來台任教，教育部自2018年開始推動玉山學者計畫，最高可獲台幣5...
為了吸引國際人才來台任教，教育部自2018年開始推動玉山學者計畫，最高可獲台幣500萬元年薪加給。圖為台大校園。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

玉山學者計畫雖提供高額加給吸引國際人才，但去年實際聘任僅13人創近4年最低，主因在校內整合不足、團隊銜接與留任機制未完善。

為了吸引國際人才來台任教，教育部自2018年開始推動玉山學者計畫，最高可獲500萬元年薪(台幣，下同，約15.3萬美元)加給。不過根據教育部資料顯示，去年玉山學者實際聘任人數僅13人，創下近4年最少。學界直言，玉山學者計畫非常仰賴台灣團隊能否與其協作，若校內沒有人出面整合，玉山學者做一段時間也覺得沒意思。

玉山學者計畫由教育部外加薪資補助，玉山學者核給3年、玉山青年學者5年，其中玉山學者最高可獲500萬元年薪加給。

根據教育部統計，去年玉山學者核定27人，實際聘任僅13人，不僅相較2024年的30人大減，更創下近4年來最少。至於玉山青年學者，歷來核定與實際聘任人數均較多，去年52人獲核定，實際聘任31人。

此外，教育部也於2024、2025年，針對玉山學者與青年學者進行滿意度調查，詢問在台生活協助完善、學校行政／研究助理人員充足、意見溝通等約6項提問，1分為非常不同意，5分為非常同意。去年玉山學者6項滿意度分數均低於青年學者，僅「在台生活協助完善」給予4分評價，其他5項均不到4分。

立法院預算中心指出，國際頂尖學者多以團隊進行研究，玉山學者於研究團隊銜接、生活支持及人才留任機制等完整配套措施尚未完備，需通盤檢討。

中正大學副校長詹盛如表示，玉山學者計畫非常仰賴台灣團隊能否與其協作，但部分領域本來研究人數就偏少，且建立團隊還講求有足夠配合度，若領域專長適切度不高，就得花心力磨合，光團隊組建媒合、事後的磨合調整就很花心力。以中正大學為例，邀請的玉山學者帶相關計畫來台，校內確實有興趣，但學者也在考慮，已有一段時間未涉足該領域，就會再三考量是否參與。

但也有知情學者談到，要讓玉山學者發揮量能關鍵仍在整合，校內要有人願意合作、出面組建團隊，否則一盤散沙，玉山學者做一段時間也覺得沒意思。該類國際學者，還是中研院等研究中心聘任較能運作得宜，在於本身具備高研究量能和團隊機制，反觀大學院系內有自己的派系山頭，很難免除內部治理問題。

中原大學前教務長皮世明則認為，要評估玉山學者成效，其實更應重視是否培育本土年輕學者、建立長期國際合作，若只是短期來台，恐怕很難帶動團隊，能建立全年合作機制，較容易達成成效。

精華 FAQ

  • 教育部去年核定27人，最後實際聘任只有13人，反映部分受邀學者未真正來台。學界認為，關鍵在於校內缺乏整合與協作團隊，導致學者難以久留。

  • 教育部在2024、2025年針對生活協助、行政與研究助理、意見溝通等約6項指標調查滿意度。結果顯示，去年玉山學者各項分數多低於4分，整體也低於青年學者。

  • 學者普遍認為，單靠高薪補助不夠，還要有穩定團隊、校內主動整合、生活與研究支援，以及培育本土年輕學者的長期機制，才能真正發揮國際合作與留才效果。

教育部

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