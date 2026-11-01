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自覺「像活死人」 新竹全癱男求安樂死遭駁回 聲請釋憲

記者王燕華王宏舜／台北1日電
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台灣生命自主權利促進協會理事長、律師紀岳良（左），近期代鍾姓男子（右）聲請法規範...
台灣生命自主權利促進協會理事長、律師紀岳良（左），近期代鍾姓男子（右）聲請法規範及裁判憲法審查，為安樂死法制化首件聲請案。(圖／紀岳良提供)

AI摘要

文章摘要整理：

新竹全癱男子因長期痛苦聲請安樂死遭駁回後，已委由律師提起憲法審查，主張安樂死應成為生命自主與善終的重要選項。

鍾姓男子退休後因跌跤頸傷，神經萎縮、近乎全癱，自覺像「活著的死人」，向新竹地院聲請准予由第三人或醫師協助安樂死，並免除協助者刑事及民事賠償責任，遭法院駁回。鍾一路提起抗告、再抗告，最高法院6月17日駁回確定。鍾近日聲請釋憲，憲法法庭收案後將依程序分案，由審查庭決定是否受理。

60多歲的鍾男幾年前退休，一次跌倒讓人生變調。聲請書提到，他頸椎第3至7節受傷，頸部以下四肢僵麻，因神經萎縮近乎全癱，腹部如繩子綁著，還大小便失禁，日常須仰賴他人協助，身心煎熬，宛如關在牢籠裡，更像活著的死人。

鍾因臥床無法結束生命，又想解除痛苦，翻閱六法全書，在女兒幫助下，去年向新竹地院聲請合法安樂死，並免除協助醫護人員的刑責，一、二審均遭駁回，最高法院也裁定再抗告駁回。

最高法院認為，憲法雖未明定生命權應受保障，生命權是每個人與生俱來的固有權利，具最高價值，其存在不待國家承認；國內法化的公民與政治權利國際公約也明定生存權、生命權應受保障。若要求國家允許第三人處置、削減或剝奪他人生存權、生命權，須立法形成法規範。

鍾找上花蓮執業律師紀岳良，紀是台灣生命自主權利促進協會理事長，長年推動安樂死合法化、善終權利等，10月27日代鍾遞狀，聲請法規範及裁判憲法審查，為安樂死法制化首件聲請案。

「這是台灣安樂死運動的里程碑。」紀岳良認為，安樂死涉及生命自主權及人性尊嚴。衛福部雖稱病主法、安寧緩和醫療條例已充分保障死亡尊嚴，兩法主要涉及撤除或不施行維生醫療及提供安寧緩和醫療，無法解決所有痛苦與失去尊嚴的處境，安樂死應是必要的死亡選項。

紀指出，刑法第275條加工自殺罪也妨害安樂死的實踐，牴觸憲法保障的生命自主權，應接受違憲審查。他主張，安樂死應具備三要件，包括經醫師評估有不可忍受且無法治癒的痛苦、出於自主意願、由醫事人員提供措施。

他認為，近年多起「長照悲歌」凸顯建立安樂死制度的急迫性，政府不能拋棄受苦的人民。除聲請憲法訴訟，也期盼支持安樂死立法的立委將生命自主權納入立法核心，制定真正能供民眾使用的安樂死法。

精華 FAQ

  • 他因跌倒導致頸椎受傷，神經萎縮後近乎全癱，長期臥床、失禁且須仰賴他人照護，自覺痛苦如同被關在牢籠裡，因此希望由第三人或醫師協助安樂死，並免除相關刑事與民事責任。

  • 最高法院認為生命權屬於人與生俱來的固有權利，具有最高價值，若要由國家允許第三人處置、削減或剝奪，必須先由立法形成明確法規範，因此現階段不支持以裁定方式准許安樂死。

  • 鍾男已由律師代為聲請法規範及裁判憲法審查，成為台灣安樂死法制化的首件聲請案。倡議者主張病主法與安寧緩和醫療無法涵蓋所有痛苦情境，應建立可供民眾使用的安樂死制度。

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