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台北同志遊行17萬人上街 滿滿政治味

記者葉冠妤蔡晉宇屈彥辰楊正海／台北1日電
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台灣同志遊行31日在台北登場，遊行花車行經市區街道，與兩旁民眾揮手互動。(記者張...
台灣同志遊行31日在台北登場，遊行花車行經市區街道，與兩旁民眾揮手互動。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第24屆台灣同志遊行吸引逾17萬人上街，因同志酒吧搜索爭議與市長選情升溫而充滿政治味，藍綠白多位政治人物也相繼表態。

第24屆台灣同志遊行「聲做伙聽，路做伙行」昨於台北市政府前廣場登場，吸引逾17萬人上街。賴清德總統未出席，在臉書打氣指出，平權不能走回頭路。

國民黨主席鄭麗文裝扮為「黑魔女」梅菲瑟，隔空祝福並稱不讓偏見限制愛。

西門町同志酒吧遭搜索惹議，引發同志社群不滿，加上台北市長選情激烈，今年遊行充滿「政治味」。台灣彩虹公民行動協會理事長戴佑勳說，更多人站出來表達憤怒。

台北市長蔣萬安現身時現場一度混亂，有民眾抗議要蔣不要抄同志酒吧，有人喊「我的市長沈伯洋」，也有人以「蔣萬安凍蒜」反擊不滿聲浪。

蔣萬安為了同志酒吧遭搜索的爭議第三度致歉，並說，北市警局將在尊重司法調查前提之下，盡可能最大程度公開調查報告。

民進黨台北市長候選人沈伯洋則說，警察執法應有一致標準，不只是被動防範，應主動創造友善環境。

昨天遊行隊伍中，酷兒男同志虎迪，與先生毫瑞從嘉義北上參加遊行，兩人特地從網路上蒐集針對性少數的惡意留言以及評論，編織成身上的裝飾「戰袍」。

虎迪手裡標語寫著「都2026年了，還在抓同志？」。他說，警方取締同志場所、侵害同志生活空間的爭議屢屢發生，希望不論現在或未來，政府都能重視同志與性少數的生活空間，「我們會守法，也希望警察守法」，國家才會愈來愈好。

精華 FAQ

  • 因為同志酒吧遭搜索引發社群不滿，加上台北市長選情激烈，現場不只談平權，也出現對警方執法與政治人物表態的強烈反應。

  • 賴清德透過臉書強調平權不能走回頭路，鄭麗文以黑魔女造型隔空祝福，蔣萬安則到場致歉，沈伯洋也呼籲警察執法要有一致標準。

  • 遊行者希望政府與警方重視同志及性少數的生活空間，要求執法守法且標準一致，也盼未來不再出現侵害同志場所的爭議。

同志 蔣萬安 沈伯洋

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