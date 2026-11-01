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新聞眼/食安風暴餘波未了 演變物價危機 恐重創民生經濟

記者馬瑞璿
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中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。(本報資料照片)
中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

中聯油脂停工造成沙拉油供給吃緊，雖然政府已催促增產與進口，但缺口仍難補足，恐先衝擊年菜價格，並逐步推升外食與整體物價。

中聯油脂停工至今，即將屆滿一個季度，缺油問題逐漸浮上檯面。經濟部雖已開始著手擴大進口、要求台糖增產，明顯緩不濟急，沙拉油缺口若持續無法補足，短則影響明年第一季年菜售價，長則影響外食價格、消費者物價指數（CPI），經濟部不可不慎。

早在10月初，就已經有學校營養午餐團膳業者表達缺油問題，到了10月底，缺油問題已經擴展到小吃店業者，接下來，這層問題只會逐步蔓延到所有餐飲業。

從經濟部產業發展署統計數據來看，國內民生用沙拉油每月產量約2.51萬公噸，其中有8300公噸產量來自中聯。雖然經濟部已經商請業者每月增產4400公噸，但每個月仍有3900公噸沙拉油缺口，即便12月還會增產500公噸，但是，每個月用油缺口還有3400公噸。

即便經濟部表達第4季開始，每個月都會進口油品，油品進口量約落在1000至2000公噸不等，但換算下來，等於每個月至少都還會有1400公噸以上的油品缺口補不上。

這1400公噸的油品意味著，接下來，許多餐飲業者都會受到影響。有些業者可能就決定部分用油量高的餐點不賣了，但也有些業者可能會在可行的範圍內，調漲價格。

年菜就是第一個會受到影響的食品。近年來，受到原物料、肉類成本增加影響，部分年菜價格在2026年初已經有略微上升，過去，一套年菜菜品價格大概在1300元左右，但今年已調漲為1400元至1500元不等的價格。

年菜之中，許多經典菜色都會用到大量的油品，例如佛跳牆，其中，重要食材包含排骨酥、芋頭等核心食材，入羹湯前，都必須經過大火油炸，以定型、逼出香味，再例如砂鍋魚頭、糖醋黃魚等，魚體本身都需要經過油炸，這些需要大量用油的菜色，勢必會面臨成本漲價問題。

這還只是年菜，只是短期漲價，民眾雖有怨言，但還是會購買。但如果長期一直缺沙拉油，許多餐廳只能選用更貴的芥花油、豬油，如此一來，菜品只能調漲價格，有傷民眾荷包，如果沙拉油缺口持續補不上，這也會使得許多外食、餐飲價格上升，長期影響的就會是消費者物價指數。

中聯停工，一開始只是食安問題，但如果長期無法處理，將演變為民生經濟問題，經濟部若不慎重，拿出有效對策，將對全民生活消費帶來影響。

精華 FAQ

  • 中聯停工後，國內民生用沙拉油出現明顯缺口，原本每月約2.51萬公噸產量中有8,300公噸來自中聯，停工使供應鏈壓力迅速浮現，缺油問題也開始擴散到餐飲業。

  • 經濟部已要求業者增產、請台糖擴產，並在第4季開始進口油品，但每月缺口仍有1,400公噸以上，補缺速度趕不上停工造成的供應減少，因此效果被認為有限。

  • 短期會先影響年菜售價，像佛跳牆、砂鍋魚頭等油炸菜色成本上升；若缺口長期無法補足，餐廳可能改用較貴油品並調漲外食價格，進一步推升CPI。

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