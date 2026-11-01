台沙拉油短缺、價格飆漲 1桶破千元 小吃店哀號

食用沙拉油近期缺貨又漲價，22公升沙拉油每桶飆破千元，嘉義地區多間食品材料行已無現貨。(記者黃于凡／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中聯油脂停產引爆沙拉油缺貨潮，餐飲業者面臨油價飆漲與供貨不穩，政府雖祭出降稅、增進口與催台糖增產，但短期仍難補足缺口。

食用油短缺風暴擴大，沙拉油、耐炸油供貨吃緊，桶裝沙拉油價格飆破千元（台幣，下同），甚至有錢也買不到。從雲嘉南到高雄、屏東，餐飲業者叫苦連天，有人上網徵油，有人被迫更換油品，甚至無油可用，只能暫停營業。

中聯油脂今年6、7月爆發苯駢芘超標的食安事件後，迄今未恢復生產，導致國內沙拉油大缺貨。經濟部雖責成台糖要擴大精煉油品產能，填補油品缺口，但台糖10月中旬的粗油採購案，卻因無廠商投標而流標，短期想要填補油品缺口，恐怕難上加難。

市面沙拉油、耐炸油短缺，許多小吃、餐廳業者買不到油，只能上網「徵油」。嘉義縣朴子市吳姓小吃業者說，從一開始缺塑膠袋，到現在連買1桶沙拉油，都快比登天還難了，生意愈來愈難做，沙拉油一路飆到每桶1100元，還不一定有貨。

民雄鄉姜姓自助餐業者說，本周廠商直接說沒貨，請他改買1350元的芥花油，成本與原先相差近1倍，小本生意吃不消，廉價耐炸油品質差，也不適合炒菜用，現在只能改炸豬油。

吳姓早餐業者表示，9月開始油品供貨就不穩，跟廠商叫貨，常只送來一桶，有時甚至不來，只得「公休」。

「缺貨狀況已持續半個月」，嘉義有食品材料行業者說，現在想跟油商訂貨都缺貨，每次僅到貨1、2桶，每天都有客人來店裡問，電話也接不停，並非惡意囤貨或漲價，是真的沒貨賣。

雲林縣斗六市的食品行表示，油品事件爆發後，因中聯油脂不能出貨，只能轉買美食家、大成等油品，油品供不應求。九月中旬後開學，團膳業者用油殷切，缺油日益嚴重，就算中央喊增產、開放進口，短時間難以補足缺口。

根據經濟部產業發展署2026年公布資料，國內民生用沙拉油每月產量約2.51萬公噸，其中，大統益占55%、中聯油脂占33%，其餘長輝占7%、台糖占5%。換算下來，沙拉油每月產量，大統益約1.37萬公噸，中聯約8300公噸。

雖然食安事件爆發後，經濟部已協調大統益、長輝、台糖增產，每月合計增加4400噸沙拉油供應量。但市場上仍有3900公噸的沙拉油缺口補不上。政府單位兩做法因應，一是擴大開放進口，另外一個做法則是要求台糖增產。

在擴大開放進口部分，行政院今年10月1日起減免沙拉油5%進口關稅，為期6個月。經濟部表示，目前實施一個月，但進口數量尚未統計，但經濟部協調油品進口商第4季擴大進口5000噸。

但擴大進口仍需時間等待，經濟部要求台糖增產沙拉油。為了增產，台糖日前貼出招標公告，希望對外採購3000噸粗油原料。然而，這項採購標案10月中旬結標，卻因為沒有廠商投標而宣告流標。