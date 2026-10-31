我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

黑色星期五 台股指數瀉1156點 面臨4萬5000點保衛戰

記者盧宏奇／台北31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

受美科技巨頭財報利空與外資大賣衝擊，台股30日重挫1156點至45211點，月線收黑並跌破半年線，後市恐先在季線與半年線間整理。

台股「光輝10月」落空，慘遭外資獵殺。30日為10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空、外資狂賣1124.6億元（台幣，下同），早盤一度殺1642點至44726點，所幸八大公股行庫、投信等泛國家隊救援，大盤跌勢收斂，終場跌1156點收45211點，跌破半年線4萬5314點，險守4萬5000點關卡。

展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股短線偏向季線、半年線間震盪整理，不易V型反彈，靜待美國期中選舉等變數消化、融資籌碼有效沉澱、周KD重新黃金交叉，11月中下旬拚反攻，建議投資人待止穩後再逢低布局 。

台股單周跌829點或1.8%，周線連三黑。回顧台股10月走勢，6日攻抵4萬9968點盤中歷史新猷，距5萬點僅一步之遙，但在美國費城半導體指數領跌下，多方節節敗退，一路跌破短中期均線等關卡，整月跌2728點或5.6%。

三大法人昨日賣超1402.1億元，其中，外資狂賣1124.6億元，排名歷史第七大，連二賣。外資在台指期留倉淨空單增加2719口至9萬2241口，史上第三高。

散戶積極逢低加碼，投信昨日續買236.1億元，歷史第十多，連14買、累計買超2249.1億元；自營商賣超513.7億元；八大公股行庫承接289.4億元，連二買、累計買超461.6億元。

昨日台股與日、韓股市同步開低，幸賴低接買盤進場，大盤留485點下影線，成交量增至9396億元，呈現價跌量增格局。

精華 FAQ

  • 主因是美科技巨頭財報利空，加上外資狂賣1124.6億元，指數早盤一度重挫1642點至44726點，終場跌勢收斂，收在45211點，仍跌1156點。

  • 台股已跌破半年線45314點，險守45000點關卡；單周下跌829點、周線連3黑，10月整月更回跌2728點或5.6%，顯示中短線壓力明顯。

  • 外資連2賣且台指期淨空單增至9萬2241口，投信與八大公股則持續承接；市場普遍認為短線將在季線、半年線間震盪，待籌碼沉澱後才有機會反攻。

黑色星期五 台股

上一則

新聞評論╱表層暖男「洋流」 底層肅殺國安十法

下一則

女中尉疑遭霸凌輕生 顧立雄認管理疏失 藍營：防長不用負責？

延伸閱讀

台股呈現「底底高」格局 短線具止跌反彈條件

台股呈現「底底高」格局 短線具止跌反彈條件
外資賣台股 今年砍逾2兆台幣 台積遭提款1.9兆史上首見

外資賣台股 今年砍逾2兆台幣 台積遭提款1.9兆史上首見
外資撤離壓力未減 台幣恐續貶 國家隊進場護盤急穩市

外資撤離壓力未減 台幣恐續貶 國家隊進場護盤急穩市
股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量

股匯雙殺…外資湧現撤離潮 台匯市爆91億美元天量

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外