黑色星期五 台股指數瀉1156點 面臨4萬5000點保衛戰
受美科技巨頭財報利空與外資大賣衝擊，台股30日重挫1156點至45211點，月線收黑並跌破半年線，後市恐先在季線與半年線間整理。
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受美科技巨頭財報利空與外資大賣衝擊，台股30日重挫1156點至45211點，月線收黑並跌破半年線，後市恐先在季線與半年線間整理。
台股「光輝10月」落空，慘遭外資獵殺。30日為10月最後一個交易日，受美科技巨頭財報利空、外資狂賣1124.6億元（台幣，下同），早盤一度殺1642點至44726點，所幸八大公股行庫、投信等泛國家隊救援，大盤跌勢收斂，終場跌1156點收45211點，跌破半年線4萬5314點，險守4萬5000點關卡。
展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股短線偏向季線、半年線間震盪整理，不易V型反彈，靜待美國期中選舉等變數消化、融資籌碼有效沉澱、周KD重新黃金交叉，11月中下旬拚反攻，建議投資人待止穩後再逢低布局 。
台股單周跌829點或1.8%，周線連三黑。回顧台股10月走勢，6日攻抵4萬9968點盤中歷史新猷，距5萬點僅一步之遙，但在美國費城半導體指數領跌下，多方節節敗退，一路跌破短中期均線等關卡，整月跌2728點或5.6%。
三大法人昨日賣超1402.1億元，其中，外資狂賣1124.6億元，排名歷史第七大，連二賣。外資在台指期留倉淨空單增加2719口至9萬2241口，史上第三高。
散戶積極逢低加碼，投信昨日續買236.1億元，歷史第十多，連14買、累計買超2249.1億元；自營商賣超513.7億元；八大公股行庫承接289.4億元，連二買、累計買超461.6億元。
昨日台股與日、韓股市同步開低，幸賴低接買盤進場，大盤留485點下影線，成交量增至9396億元，呈現價跌量增格局。
主因是美科技巨頭財報利空，加上外資狂賣1124.6億元，指數早盤一度重挫1642點至44726點，終場跌勢收斂，收在45211點，仍跌1156點。 台股已跌破半年線45314點，險守45000點關卡；單周下跌829點、周線連3黑，10月整月更回跌2728點或5.6%，顯示中短線壓力明顯。 外資連2賣且台指期淨空單增至9萬2241口，投信與八大公股則持續承接；市場普遍認為短線將在季線、半年線間震盪，待籌碼沉澱後才有機會反攻。
精華 FAQ
主因是美科技巨頭財報利空，加上外資狂賣1124.6億元，指數早盤一度重挫1642點至44726點，終場跌勢收斂，收在45211點，仍跌1156點。
台股已跌破半年線45314點，險守45000點關卡；單周下跌829點、周線連3黑，10月整月更回跌2728點或5.6%，顯示中短線壓力明顯。
外資連2賣且台指期淨空單增至9萬2241口，投信與八大公股則持續承接；市場普遍認為短線將在季線、半年線間震盪，待籌碼沉澱後才有機會反攻。
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