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台教部發指引 教師有「離線權」 下班不得訊息轟炸 教團憂缺約束力

記者許維寧／台北31日電
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教育部30日發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教...
教育部30日發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」。圖為國小校園上課情形。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

教育部發布指引，要求學校保障教師下班後的離線權，避免非緊急情況訊息轟炸；但教團認為這只是行政指導，缺乏實質約束力，恐引發親師爭議。

隨著即時通訊軟體普及，不少教師下班後仍可能面對家長、公事的訊息轟炸。教育部昨發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」，除非涉及重大突發事件、緊急災害應變等，否則應避免於非出勤時間交辦業務或進行親師溝通。

不過台教產副理事長葉明政直言，指引僅是行政指導而無實質法律約束，恐徒增困擾、變成親師相互對抗的工具。他舉例，假設家長在非工作時間不斷聯繫教師，教師可以向學校申訴，但學校很難實質調查家長，反之，家長卻可能又因此投訴教師。

葉明政說，歐洲各國多有離線權保障，如西班牙、法國是直接立法，部分國家沒有立法，但有強大的工會，可透過團體協約給予保障。但都沒有像台灣靠一紙公文就要讓學校去訂立，不只沒有約束力，還可能讓學校裡外不是人、公親變事主。

教育部表示，學校應落實教師非出勤時間離線權保障，除了涉及校園安全、重大突發事件、緊急災害應變或其他具急迫性公務外，應避免於非出勤時間交辦業務或進行親師溝通。且學校須明定適當的聯繫時段與緊急事件處理機制。

教育部也列舉職場不法侵害樣態。除了常見的對教職員工的身體攻擊、投擲物品、精神攻擊等，也包括「家長、學生或第三方所提出的要求欠缺正當性，經拒絕後仍持續糾纏」，以及「家長、學生或第三方所要求的內容雖具正當性但其手段或樣態有違法之虞」等。

教育部舉例，對教職員工施加過度且長時間的嚴厲咆哮、辱罵或斥責，密集或連續致電、傳訊息給教職員工，不給予合理的查證與處理時間，反覆提出相同要求，於辦公室、教室或校園內長時間持續糾纏不肯離開，限制教職員工行動自由或影響正常教學，強迫教職員工手寫道歉信、悔過書，或強求教職員工必須親自送交報告至住宅等，都屬於有違法之虞樣態。

另外，其他不法言行還包括對教職員工施加跟蹤、尾隨、持續騷擾行為，在社群媒體或網路論壇上，指名特定教職員工公然侮辱或不實中傷，未經本人同意，將其肖像、臉部照片、姓名或教師證等資料公開於社群媒體或公開平台。

教育部表示，指引屬行政指導，供學校參考運用，涉及職場霸凌、性騷擾等案件，仍應優先依相關法律辦理。

精華 FAQ

  • 因即時通訊普及，教師下班後常遭家長或公務訊息轟炸。教育部因此要求學校尊重非出勤時間，減少非緊急業務與親師溝通，讓教師獲得基本休息與界線。

  • 教育部表示，若涉及校園安全、重大突發事件、緊急災害應變，或其他具急迫性的公務，才可在非出勤時間聯繫教師；其餘情況原則上應避免交辦或溝通。

  • 教團認為指引只是行政指導，沒有法律強制力，學校難以處理家長下班後持續聯繫的情況，反而可能讓親師互相投訴，甚至使學校夾在中間左右為難。

教育部

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