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台立院三讀 毒駕10年內再犯害命 最重可判死、併罰1000萬元

台灣新聞組／台北31日電
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立法院30日三讀修正通過藍白黨團修法，將毒駕致死最重處以死刑，民進黨立委沈伯洋等...
立法院30日三讀修正通過藍白黨團修法，將毒駕致死最重處以死刑，民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

立法院三讀通過刑法修正案，加重毒駕致死與累犯處罰，10年內再犯害命者最重可判死刑並罰1000萬元，朝野也為表決立場激烈交鋒。

為遏止毒駕案層出不窮，立法院昨天三讀通過修正刑法第185條之3，毒駕10年內再犯致死者可判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，最重可罰1000萬元（台幣，下同，約31萬美元）：民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等綠委未投。

台北市長蔣萬安競辦質疑，沈伯洋毒駕修法未投票，是因始終放不下過去廢死主張。國民黨新北市長候選人李四川競辦則說，蘇巧慧選擇神隱，再次凸顯始終是黨意大於民意。

全案三讀時，朝野上演表決大戰，民進黨41席立委對政院版按下贊成票，但遭在野黨立委57席立委反對封殺；當藍白修正動議版本表決時，民進黨立委集體退席，僅莊瑞雄1人投下反對票，藍白立委共57人投下支持票，最後修法按照藍白版本過關。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，很遺憾民進黨全部棄權，這樣的傲慢態度是想縱容毒駕犯罪嗎？人命有那麼卑微廉價嗎？

蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰指出，毒駕零容忍，不能只喊口號，沈伯洋參選後聲稱立場接近支持死刑，為何到了關鍵表決，卻不投下支持票？對嚴懲毒駕的態度，須向人民交代。

民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥指出，近年台灣社會發生多起毒駕致人死亡案，民眾黨主張提高刑法法定刑度，將死刑納入處罰選項。

莊瑞雄反駁，民進黨支持嚴懲毒駕，行政院、司法院已提出加重刑責的修法版本，民進黨立委李坤城的提案更將毒駕致死提高至死刑，國民黨明知各方提案內容，卻把對立法程序的質疑，抹黑成縱容犯罪，「這是嚴重扭曲事實」。

政院今年6月提出修正版本，將毒駕致死刑責從現行的3年以上、10年以下有期徒刑，提高至5年至12年有期徒刑，朝野立委認為刑度太輕，但對量刑意見不一，藍白提出修正動議版本。

立法院三讀通過藍白共提修正動議版本，駕駛人若被認定尿液中含有毒品，或是被認定施用毒品、麻醉藥品等，將處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；毒駕致人於死處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金；致重傷者處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

三讀條文另通過毒駕累犯部分，10年內再犯且致人於死者，可處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；致重傷者，可處7年以上有期徒刑，得併科700萬元以下罰金。

精華 FAQ

  • 若毒駕10年內再犯且致人於死，最重可判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，並可併科1000萬元以下罰金，顯示刑度大幅提高。

  • 一般毒駕可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金；致死者處7年以上徒刑，得併科700萬元以下罰金；致重傷者處5年以上、12年以下徒刑。

  • 因為行政院版本認為刑度加重但仍偏輕，藍白提出更重的修正動議並獲通過；民進黨多數退席、僅少數表態，因而被藍營批評態度傲慢、縱容毒駕。

沈伯洋 李四川 蔣萬安

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