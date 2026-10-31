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黑白集／共諜有顏色 國安淪政治玩具？

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AI摘要

文章摘要整理：

共諜案二審曾輕判引發爭議，最高法院後來認定國家機密與調查有誤，全部撤銷發回更審，凸顯國安司法不應受政治顏色左右。

民進黨四個幕僚黨工所涉共諜案，經兩年偵審，近日再度大逆轉。最高法院將二審對四人「三輕判一無罪」的判決全部撤銷，全部發回更審。理由是：二審對「國家機密」的定義錯誤，調查嚴重未盡，導致法律適用不當。

4個月前，二審對這4人作出「一人無罪、三人減刑」判決，曾引發社會譁然。當時，「綠色是原諒的顏色」之譏不絕。民眾認為，不論什麼犯罪，只要屬性為「綠色」，司法下手必然輕三分。但民進黨口口聲聲高呼「國家安全」，面對這類計價提供情資的共諜案，也能看顏色辦案嗎？

其中最受爭議的，莫過於吳釗燮在外長任內的秘書何仁傑。他一審被判8年2個月，到了二審，卻以他只是組頭用來包裝情報等級的「人頭」，且其情資混雜太多公開新聞稿，將他改判無罪。如此突兀的法律認定，當然引發批評。如果是「藍色」或「白色」的共諜，也能受到這樣的「優待」嗎？

但這下好了，三審的法律審又推翻二審判決，直接打臉二審對國家機密與法律的認定錯誤百出，得全部重來。綠營拍掌叫好，稱情資犯罪的「灰色地帶」相當狡猾，是必須堵實的角落，可見「國安十法」有其必要。在野黨則認為，這證明現行法制把關機制完備，國安十法根本畫蛇添足。

司法若無法超越顏色，國安充其量就是高級的政治玩具吧！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 最高法院撤銷二審對4名民進黨幕僚黨工的判決，認為二審對國家機密的認定與調查都有嚴重瑕疵，因此全部發回更審，案件將重新審理。

  • 因為二審把其中1人改判無罪、3人減刑，外界質疑司法是否對「綠色」身分較寬鬆。尤其何仁傑由有罪變無罪的轉折，讓爭議更加集中。

  • 文章認為最高法院的撤銷裁定顯示現行法制仍有把關機制，未必需要再以國安十法補強；但也批評若司法無法超越政治顏色，國安就可能淪為政治工具。

民進黨

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