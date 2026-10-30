我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉民主黨若奪回國會多數 美中台四大影響一次看

加州哪些人可享「零保費」 還有門診5元、藥免費等福利

賈永婕捐出「純樸外套」 前綠委批：都道歉3次了 有必要恃寵而驕嗎？

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
101董事長賈永婕日前赴立院備詢，因外套穿搭被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」。...
101董事長賈永婕日前赴立院備詢，因外套穿搭被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」。(取自賈永婕臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

賈永婕赴立院備詢時的外套穿搭引發爭議，賴惠員已3度道歉後，賈永婕仍宣布捐出該精品外套，前立委謝欣霓則發文批評此事被過度放大。

台北101董事長賈永婕因赴立院備詢的外套穿搭，被民進黨立委賴惠員批評「不夠純樸」，賈永婕29日再度發文，要將捐出這件精品外套。民進黨前立委謝欣霓不滿地在臉書表示，得饒人處且饒人，「完全看不出這有什麼愛的感覺？只看得出仗勢欺人的樣子」。

賈永婕外套事件事後引發不小討論，連賴清德總統都聲援賈永婕，賴惠員也隨即公開向賈永婕3度道歉，這件外套也隨之暴紅，賈趁機行銷，炒了好一陣子。

賈永婕在29日再度提起這件外套，說因為是去年的款式，目前已經斷貨了，她幾經思考，決定捐出去「說真的，很捨不得」。

▲ 影片來源：Facebook＠賈永婕的跑跳人生（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

謝欣霓臉書批評，得饒人處且饒人，賴惠員已道歉3次，有必要無限上綱到這種程度嗎？完全看不出有什麼愛的感覺，只看得出仗勢欺人的樣子。

謝欣霓說，自己和賴惠員沒什麼感情，也覺得她在財政委員會的表達語意不當，「但人家也跟你道歉3次，少見有立法委員可以跟一個國營事業官派的董事長道歉3次」。

謝欣霓又提到，大家都故意忽略國慶煙火時，101還放了一個火鍋，不曉得代表什麼意涵？有必要恃寵而驕，無限上綱到這種程度嗎？

精華 FAQ

  • 起因是賈永婕赴立院備詢時穿著的外套，被民進黨立委賴惠員批評不夠純樸，進而引起外界討論，最後還延燒成政治與形象爭議。

  • 賈永婕29日表示，這件外套是去年的款式且已斷貨，她經過幾番思考後決定捐出去，並坦言自己其實非常捨不得。

  • 謝欣霓認為賴惠員已經道歉3次，沒有必要再無限上綱，還直指外界看不出所謂的愛的感覺，只看出仗勢欺人，並質疑此事被過度放大。

民進黨 賴清德 賈永婕

上一則

王令麟行賄案逆轉無罪 高檢上訴

下一則

賴清德呼應蔡康永：感謝為同志挺身而出的勇敢

延伸閱讀

賈永婕曝更年期忽冷忽熱煩死了 中醫：這款茶可作日常調養

賈永婕曝更年期忽冷忽熱煩死了 中醫：這款茶可作日常調養
新聞評論／請辭道歉換人設 有哪個是民進黨真身？

新聞評論／請辭道歉換人設 有哪個是民進黨真身？
官僚傳染病 小小僑委會羞辱立委有樣學樣

官僚傳染病 小小僑委會羞辱立委有樣學樣
蔡康永「不在乎身敗名裂」賈永婕力挺：看到文人的重量

蔡康永「不在乎身敗名裂」賈永婕力挺：看到文人的重量

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
國民黨台中市長參選人江啟臣27日接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪。圖／少康戰情室提供

江啟臣上「少康戰情室」 曝「洋流」給藍營的警惕

2026-10-27 10:59

超人氣

更多 >
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外