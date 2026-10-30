教師下班可離線不再被家長轟炸？教團批指引無約束力：裡外不是人

教育部發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」，並羅列職場不法侵害樣態。示意圖。 (示意圖／AI生成)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 教育部發布指引，明定教師非出勤時間應有離線權保障。

教育部發布指引，明定教師非出勤時間應有離線權保障。 重點二： 指引列出家長密集聯繫、咆哮辱罵等不法侵害樣態。

指引列出家長密集聯繫、咆哮辱罵等不法侵害樣態。 重點三：教師團體批評指引無法律效力，恐讓學校兩面為難。

教師期盼下班後不要再被家長、公事訊息轟炸。教育部 昨天晚間突襲發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」，並羅列職場不法侵害樣態。但教師團體認為，指引只是行政指導，不只沒有約束力，還可能讓學校裡外不是人、公卿變事主。

教育部昨天發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」納入教師「離線權」，明定學校應落實教師非出勤時間離線權保障，除了涉及校園安全、重大突發事件、緊急災害應變或其他具急迫性公務外，應避免於非出勤時間交辦業務或進行親師溝通。

教育部也列舉職場不法侵害樣態。包括「家長、學生或第三方所提出的要求欠缺正當性，經拒絕後仍持續糾纏」，以及「家長、學生或第三方所要求的內容雖具正當性但其手段或樣態有違法之虞」。違法樣態包括，對教職員工施加過度且長時間的嚴厲咆哮、辱罵或斥責；密集或連續致電、傳訊息給教職員工，不給予合理的查證與處理時間，反覆提出相同要求等事項。

但台教產副理事長葉明政表示，工會不相信指引的效力，甚至可能徒增困擾、變成親師相互對抗的工具。在於指引僅是行政指導而無實質法律約束，假設今天家長還是於非工作時間不斷聯繫教師，教師可以向學校申訴，但學校很難實質調查家長，反之，家長可能又因此回頭投訴教師。

葉明政舉例，歐洲各國多有離線權保障，如西班牙、法國是直接立法；部分國家沒有立法，但有強大的工會，可透過團體協約給予保障。但都沒有像台灣靠一紙公文就要讓學校去訂立，不只沒有約束力，還可能讓學校裡外不是人、公卿變事主。教師需要的是具法律效力的機制，否則更不可能保障教師。

全教總則建議，教師依法執行職務，應有更具體的學校支持及保護機制。指引仍欠缺教師遭受家長施壓、不當申訴或報復性檢舉時，學校應如何提供支持的具體程序。

全教總建議，應該明定學校主動協助教師釐清事實、提供必要的法律諮詢及行政協助，不得僅因接獲申訴或檢舉，即要求教師承擔不合理的說明、道歉或其他不利處置。