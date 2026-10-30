書法家杜忠誥78歲辭世 台文化部將呈請總統明令褒揚

杜忠誥不僅書法創作多年，亦投入書法教育推廣、研究。(圖／國立台灣美術館提供)

AI摘要 文章摘要整理： 書法家杜忠誥辭世，文化部表示哀悼並將呈請總統褒揚，肯定他在書法創作、教育推廣、研究著述與台灣書法傳承上的重要貢獻。

書法家杜忠誥辭世，享壽78歲，文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意。他表示，杜忠誥不僅書法創作多年，亦投入書法教育推廣、研究。文化部將呈請總統明令褒揚，肯定杜忠誥對台灣書法發展及傳承的卓越貢獻。

杜忠誥於1948年出生於彰化縣埤頭鄉，1964年考入台灣省立台中師範專科學校（今國立台中教育大學），畢業後曾任教於台北市南港區舊莊國小，後進入國立台灣師範大學國文系進修，鑽研國學經典，奠定古典文學學識底蘊，1987年攻讀日本筑波大學藝術研究所，1990年獲得藝術學碩士學位，2001年再取得國立台灣師範大學文學博士學位。

文化部表示，杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份，在教學方面，曾任教於國立台灣師範大學、國立台灣藝術大學、國立台北藝術大學等大專院校，並參與高級中學《書法》教科書編審；在書法、國學研究方面，曾參與編著《臺灣藝術經典大系——書法藝術卷——渡台碩彥．書海揚波》，並著有《書道技法123》、《說文篆文訛形釋例》、《漢字沿革之研究》等著作。

杜忠誥通融篆、隸、楷、行、草各體例，並鼓勵創新實驗精神，推崇具時代新意的書法風貌。曾獲1992年第18屆國家文藝獎、中山文藝獎、第36屆全省美展書法部首獎及永久免審查資格、第5屆「吳三連獎」藝術獎書法類等，並於2016年獲總統府頒授二等景星勳章。多幅作品分別獲國立台灣美術館、桃園市立美術館等館舍典藏。

杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。(圖／國立台灣美術館提供)