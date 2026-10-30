我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／鄭宗哲被紅襪交易至老虎 有望與李灝宇組台灣內野搭檔

黃仁勳防諜效應？矽谷AI公司教育員工別做「這些事」

書法家杜忠誥78歲辭世 台文化部將呈請總統明令褒揚

記者陳宛茜／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜忠誥不僅書法創作多年，亦投入書法教育推廣、研究。(圖／國立台灣美術館提供)
杜忠誥不僅書法創作多年，亦投入書法教育推廣、研究。(圖／國立台灣美術館提供)

AI摘要

文章摘要整理：

書法家杜忠誥辭世，文化部表示哀悼並將呈請總統褒揚，肯定他在書法創作、教育推廣、研究著述與台灣書法傳承上的重要貢獻。

書法家杜忠誥辭世，享壽78歲，文化部長李遠得知消息後深表哀悼與敬意。他表示，杜忠誥不僅書法創作多年，亦投入書法教育推廣、研究。文化部將呈請總統明令褒揚，肯定杜忠誥對台灣書法發展及傳承的卓越貢獻。

杜忠誥於1948年出生於彰化縣埤頭鄉，1964年考入台灣省立台中師範專科學校（今國立台中教育大學），畢業後曾任教於台北市南港區舊莊國小，後進入國立台灣師範大學國文系進修，鑽研國學經典，奠定古典文學學識底蘊，1987年攻讀日本筑波大學藝術研究所，1990年獲得藝術學碩士學位，2001年再取得國立台灣師範大學文學博士學位。

文化部表示，杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份，在教學方面，曾任教於國立台灣師範大學、國立台灣藝術大學、國立台北藝術大學等大專院校，並參與高級中學《書法》教科書編審；在書法、國學研究方面，曾參與編著《臺灣藝術經典大系——書法藝術卷——渡台碩彥．書海揚波》，並著有《書道技法123》、《說文篆文訛形釋例》、《漢字沿革之研究》等著作。

杜忠誥通融篆、隸、楷、行、草各體例，並鼓勵創新實驗精神，推崇具時代新意的書法風貌。曾獲1992年第18屆國家文藝獎、中山文藝獎、第36屆全省美展書法部首獎及永久免審查資格、第5屆「吳三連獎」藝術獎書法類等，並於2016年獲總統府頒授二等景星勳章。多幅作品分別獲國立台灣美術館、桃園市立美術館等館舍典藏。

杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。(圖／國立台灣美術館提供)
杜忠誥一生兼具書法家、學者及教育工作者等身份。(圖／國立台灣美術館提供)

精華 FAQ

  • 文化部長李遠表示深表哀悼與敬意，並指出杜忠誥長年投入書法創作、教育推廣與研究。文化部將進一步呈請總統明令褒揚，肯定其對台灣書法發展與傳承的卓越貢獻。

  • 杜忠誥曾就讀台中師專、國立台灣師範大學國文系，並赴日本筑波大學藝術研究所取得碩士，後又獲台師大文學博士。他也曾任教於台師大、台藝大與北藝大等校。

  • 他通融篆、隸、楷、行、草各體，並強調創新實驗與時代新意。重要獎項包括國家文藝獎、中山文藝獎、吳三連獎藝術獎書法類，以及2016年二等景星勳章。

上一則

微塑膠成新興空汙 桃園、雲林、高雄三地均檢出

下一則

蔣萬安休養閉關 夫人石舫亘掃街展現超人氣

延伸閱讀

3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學

3歲就學「桃花江」 王友蘭鑽研說唱46年傳承一身才學
中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲

中國前國務院副總理劉延東病逝 享壽81歲
楊泰鵬主講 10月30日蒙市易經愛好者團圓大會

楊泰鵬主講 10月30日蒙市易經愛好者團圓大會
台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
井姓女死者的父親、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵目前仍請假中。(本報系資料照片)

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

2026-10-27 08:54
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
國民黨台北市長候選人、現任市長蔣萬安由青年代表抽中5號，張手比出號次強調「台北五（有）夠讚、支持蔣萬安」。記者曾學仁／攝影

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

2026-10-27 14:12
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40

超人氣

更多 >
茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外
巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應
黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕

黃仁勳身邊有中國美女間諜 紐時爆美方監控內幕
CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮
從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了

從紐約一路步行到舊金山 沒幾個小時他就被偷了