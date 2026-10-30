台稅收可望破4兆 長照申報戶數新高 家庭重擔「由幼轉老」

高齡少子化反映在綜所稅申報情形，財政部統計，2024年幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於9%，反觀長照扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高。圖為家長帶孩童到公園遊玩。(記者林伯東／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 受惠AI帶動證交稅與營所稅成長，台灣今年稅收可望首度突破4兆元；同時，少子高齡化使單身申報戶、長照扣除額申報戶創新高，反映家庭負擔重心轉向高齡照護。

受惠於AI商機持續發酵，財政部 統計指出，在證交稅與營利事業所得稅帶動下，今年稅收 可望首度突破4兆元大關（台幣，下同）。此外，高齡少子化也反映在納稅結構的變化，2024年單身申報戶達400萬戶、占比57.4%，創歷年新高；另一方面，幼兒學前扣除額申報戶數比下滑至低於9%，反觀長照 扣除額申報戶數及扣除金額雙創新高，反映家庭負擔重心漸由「幼」轉「老」。

財政部公布最新經貿稅收情勢，強調今年以來AI商機熱度延續，台股交易量能維持高檔，證交稅大增1.6倍，營所稅表現不俗，海關代徵稅款挹注營業稅，今年前9月全國稅收年增7000億元，增幅接近2成5。

在稅收大幅成長之際，人口和家庭結構改變也反映在綜所稅申報戶樣態變化。首先，從家庭型態觀察，2024年單身申報戶來到400萬戶新高，9年間增78萬戶，占比達57.4%高點。其中以單身無扶養者增66萬戶最多，對比同期總戶數增84萬戶，等於平均每增10戶中近8戶屬單身無扶養者。

財政部指出，這項變化部分與民法成年年齡從20歲下修至18歲、年輕人獨立申報增加有關；已婚或單身、扶養超過兩人的申報戶則呈減少趨勢，也與家庭規模縮小的現象相呼應。

從受扶養親屬人口來看，2024年綜所稅申報資料所列受扶養人數約658萬人，低於2015年713萬人。交叉比對受扶養親屬年齡結構，發現70歲以上尊親屬占比由2015年的18.9%，升至2024年的27.1%，大增8.2個百分點；未滿18歲卑親屬占比則由42.9%降至37%，顯示申報戶的扶養結構正逐步改變。

生育率直直落，也反映在扣除額上。幼兒學前扣除額2013至2017年間申報戶數、扣除額均成長，但因生育率低落轉為下降，占總申報戶比重自2016年10.1%高點下滑，近4年均不及9%。2024年因擴大適用範圍及扣除額度，取消排富規定，幼兒學前扣除額戶數來到60.6萬戶、金額增至1285億元，但戶數占比為8.7%，仍低於9%。

另一方面，2024年長照特別扣除額申報戶數約39.9萬戶，扣除金額達517.7億元，雙創新高；與2019年相比，申報戶數增加26.8%、扣除金額增加28.5%。隨著高齡化趨勢，相關申報戶數及扣除額逐年成長。

隨著勞動人口與財富持有者漸趨高齡化，41至50歲成為繳稅主力；此外，2015至2024年間61歲以上納稅人大增41萬戶，占總增加戶數的4成9，代表平均每增10戶納稅戶中，有近半數是61歲以上族群。

今年稅收估首破4兆元 製表／財經中心【作者：孫淑君，日期：2026-10-30，數位典藏序號：20261029234914650】