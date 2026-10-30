屆齡不想退…她爭取70歲繼續當法官從事審判 司法院否決

台北地院審判長洪英花明年滿70歲，依法官法規定須停止審判，她認為規定有違憲疑義，上簽呈給北院表示不會申請優遇或自願退休。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台北地院法官洪英花屆齡70歲仍想續辦審判，但司法院依法官法函釋，認定法官年滿70歲即應停止審判，不能因未退休而繼續辦案。

台北地方法院刑事審查庭審判長洪英花明年滿70歲，她認為健康狀況良好，不申請優遇或退休 ，欲屆齡繼續從事審判工作，但司法院認為依法官法規定，法官年滿70歲即應停止審判，即使未申請優遇或自願退休也不能辦案。

洪英花爭取「審判權」的消息傳開，不少法官驚訝「這年頭大家都是提早退休，難得有人屆齡還不想退的。」但也坦言有些法官熱中審判，即便屆齡後待遇減少也願意繼續審案，尤其隨著國民平均餘命增加，不應該強制70歲就不能碰案子。

據查，洪英花上簽呈表明自明年8月6日起，不會申請優遇或自願退休，仍將繼續審判，並認為憲法保障法官終身職，以維護獨立審判權責，法官法規定是保障年滿70歲法官可不用辦案，並非強制屆齡法官一定得停止審判，否則有違憲的疑慮。

台北地院認為法官法適用有疑義，透過台灣高等法院轉請主管機關司法院釋示。司法院近日函復，指法官只能「自願退休」，並沒有屆齡退休或命令退休的規定。

不過，根據法官法第70條第一項規定，司法院認為實任法官任職15年以上、年滿70歲者，不待申請，應停止審判案件，得從事研究、調解或其他司法行政工作，另有規範占缺法院應於法官屆滿70歲前3個月，函報司法院核定停止審判。

司法院認為，從法官法立法理由「司法審判工作繁劇沉重，年滿70歲者已不堪負荷」，可以看出立法者預設法官年滿70歲已不堪承受繁重審判工作，為維護人民司法受益權，而明定法官屆齡即應停止辦案，法官法沒有屆齡法官仍可繼續審判的規定。

因憲法保障法官終身職，法官法屆齡停止審判的規定被質疑有違憲疑慮。司法院函釋也回應，規範是否違憲不是司法行政的權責，但法官法規定並非當然違憲，以司法院釋字第162號、第539號解釋來看，涉及影響法官身分、職務及權利、利益的人事行政行為，不屬於憲法保留事項，立法者可另以法律規範，法官法即是明文限制法官執行職務。

司法院另參考美聯邦最高法院判決，認為密蘇里州憲法強制法官70歲退休規定沒有違反平等權，因此也難以認定我國法官法規定有違憲之虞。