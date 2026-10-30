台積曾有「夜鷹計畫」拚24小時研發 營運長秦永沛：半年就喊停

聯合報系「聯合75 智慧未來」系列的「跨世代共問，AI時代共答」論壇29日在成功大學舉行，成大校長沈孟儒（左起）、台積電執行副總暨共同營運長秦永沛，聯合報社長游美月一起合影。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 秦永沛揭露台積電曾以夜鷹計畫嘗試24小時研發，最終因研發仰賴思考而非勞力告終，並提醒AI雖能提效，仍須防範依賴與資安風險。

台積電 執行副總暨共同營運長秦永沛29日出席聯合報系「聯合75 智慧未來」系列活動，首度揭露透露台積電過去曾為加速追趕國際先進製程，推動研發工程師夜間工作的「夜鷹計畫」，實施半年就宣告失敗，讓公司體認「R&D（研發）靠的是腦力，不是勞力」，並警告AI雖能提升效率，卻可能讓工程師失去獨立思考能力，成為他最擔心的隱憂。

秦永沛畢業於成大電機工程學系，他是台積電創立初期的核心成員之一，素有「台積電總工程師」之稱。這次返回成功大學與學弟妹、師長面對面交流，從產業發展、人才需求到青年職涯選擇，探討AI時代下產業與新世代人才面臨的機會和挑戰，吸引400多名師生參與。

談及台積電早期研發歷程，秦永沛透露，當年技術落後國際競爭者，有人認為，若台積電研發團隊每天工作24小時，而美國對手只工作8小時，就有機會靠時間優勢超越對手。

為此，台積電鼓勵工程師參與「夜鷹計畫」，安排夜間研發工作，希望加速技術開發，結果僅半年就宣告失敗。秦永沛表示，研發仰賴思考、判斷與創新，並非延長工時就能提高成果。

真正讓台積電研發效率提升的，是後來建立的「One Team」文化。他指出，40奈米製程是重要轉折點，當時研發完成後再移交工廠的傳統模式遭遇重大挫折，迫使公司重新檢討研發與製造的合作方式。

秦永沛解釋，One Team不只是部門間互相支援，而是讓不同團隊擁有共同目標，並對成果共同負責。例如新製程開發時，讓工廠提前參與、延長研發與製造的銜接期，就能讓後續量產更加順利。

這套文化也延伸至海外布局。他強調，海外廠不能與台灣團隊完全切割，「台灣對海外的成功，要負一部分的責任」，才能確保技術移轉及海外營運順利。

談及AI浪潮，秦永沛指出，企業利用AI分析資料、改善製程已成趨勢，但也存在四大隱憂，包括工程師喪失獨立判斷能力、AI錯誤決策導致大量晶片報廢、生產與工安風險，以及資安漏洞。

他舉例，有房地產業者過度相信AI市場預測，大量購屋後蒙受重大損失；也有AI模型在測試時利用系統漏洞取得更高權限，甚至毀損重要資料。

秦永沛強調，台積電可以利用AI蒐集資料、分析設備異常，但最終判斷仍須掌握在人手中，其中最令他憂心的，就是工程師過度依賴AI，逐漸失去思考能力。

面對學生詢問成功的定義，秦永沛表示，年輕時可能認為財富、地位代表成功，如今則認為「好好做事、好好做人」，對家庭與社會有所貢獻，並讓自己活得快樂，就是成功。

台積電共同營運長秦永沛29日與成大六位學生對談，他以「把專業做深，把格局做大，把事情做到極致」作為近四十年職涯的體悟，並與同學們分享。(記者劉學聖／攝影)