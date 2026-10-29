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中油增資「不投資阿拉斯加」 董座：主要提升天然氣韌性

記者陳儷方／台北29日電
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中油規畫投資美國阿拉斯加州天然氣礦區引發討論。(記者黃義書／攝影)
中油規畫投資美國阿拉斯加州天然氣礦區引發討論。(記者黃義書／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中油增資案主軸是強化國內天然氣韌性，非單純填補虧損；至於阿拉斯加投資將另依程序辦理，加拿大新案則仍評估中。

中油規畫斥資44億美元投資美國阿拉斯加州天然氣礦區引發討論，中油董事長方振仁昨表示，加拿大也釋出投資天然氣的機會向中油招手，不過，既有案場因有中資持股，台灣可能無法參與投資；經濟部長龔明鑫則說，若加拿大提出排除中資的新案並邀請中油合作，仍會納入能源來源多元化的考量。

立法院經委會昨邀龔明鑫等人針對能源相關議題專案報告，民進黨立委鍾佳濱質詢指出，日前參加加拿大智庫舉辦的能源論壇時，智庫曾向台灣招攬，與日本、南韓共同投資加拿大天然氣案場，但現場有一名前中油高層表示，因該案場有中資持股，所以中油無法參加，加方則說願意提供其他沒有中資的新案。

方振仁證實確有此案，他受訪時進一步說明，加拿大天然氣先由管線送至西岸，再經太平洋運至亞洲；美國天然氣會受巴拿馬運河塞港影響，若繞道南美洲，航程就超過40天，相較之下，加拿大天然氣確實有出口優勢。

立委邱議瑩、鍾佳濱則關切中油財務、累積虧損及面臨資不抵債危機等問題。邱議瑩指出，中油至九月底累積虧損910億元，若增資未過，中油可以撐至何時？

方振仁表示，10月至12月，預估每月虧損100億元，至今年底累計虧損將達1257億元，中油資本額只有1301億元；此外，中油提出2338億元的增資案，主要是為提升國內天然氣建設韌性，並非單純填補累虧，目前已有7項投資計畫已通過環評，但公司現有營運資金不足以支應後續資本支出。

方振仁指出，若立法院同意國庫撥補，增資款不會轉作阿拉斯加投資，阿拉斯加天然氣投資案，會依相關預算程序辦理。

精華 FAQ

  • 方振仁指出，這筆2338億元增資主要是用來提升國內天然氣建設韌性，支應既有7項已通過環評的投資計畫與後續資本支出，並非只是為了填補累積虧損。

  • 方振仁明確表示，若立法院同意國庫撥補，這筆增資款不會直接轉作阿拉斯加投資；阿拉斯加天然氣投資案仍會依相關預算程序另行辦理。

  • 因為加拿大天然氣可先經管線送到西岸再運往亞洲，出口路徑較有優勢；但部分既有案場有中資持股，台灣可能無法參與，若是排除中資的新案，經濟部仍會納入多元化考量。

南韓 加拿大 天然氣

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