影響國安 失智症診斷照護率僅67.6% 10縣市低於全台平均

臨床醫師表示，目前已有針劑可延緩輕度失智惡化速度，讓患者有機會續留職場。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 全台失智症人口逼近40萬，但2024年診斷照護服務比率僅67.6%，且各縣市資源落差明顯，協會呼籲加強早期辨識、照護支持與跨局處整合。

2026年全台失智症 人口近40萬人，隱然成為另一個國安議題，且各縣市診斷及照護資源存在明顯落差，最新統計顯示，2024年全台失智症診斷照護服務比率僅67.6%，10個縣市低於全台平均，金門縣最低，僅45.9%，台北市則為58.1%。

根據衛福部資料，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，相當於每12名長者有近1人失智，預估2036年全台失智人口將增至近60萬人。

台灣失智症協會理事長陳筠靜表示，失智人口逐年增加，背後則隱藏著診斷照護資源不足、城鄉資源失衡等隱憂。

國衛院統計失智症推估人數及確診人數，2024年全台推估失智人口約35.5萬人，新北市五點6萬人最多，其次為台北市4.7萬人、高雄市4.1萬人。進一步分析健保資料庫，比對各縣市失智確診人數，完成了全國失智症診斷照護服務比率調查報告。

2024年全台失智症診斷照護服務比率為67.6%，金門縣最低，僅45.9%，新竹縣52.9%、桃園市及新竹市均為55.9%，台北市百分之58.1%、新北市百分之63.5%，均低於全台平均值。

失智症診斷照護服務比率最好的縣市，宜蘭縣位居第一，97.2%的失智症患者就醫確診，其餘依次為花蓮縣91.7%、雲林縣89%、嘉義縣87.4%、南投縣78.7%。

陳筠靜表示，失智照護政策能否落實，關鍵在於兩大面向，一為掌握各縣市失智人口樣貌、服務需求與資源缺口，其次則是強化跨局處、跨縣市合作，整合醫療、社政、警政及社區資源，才能建立完整的失智照護安全網。

台灣失智症協會提出6大政策訴求，包括擴大失智風險預防與早期辨識、改善診療及照顧服務可近性、完善家庭照顧支持、打造失智友善環境、強化安全與權益保障，及建立跨局處合作機制。

陳筠靜呼籲，各地方政府應盤點失智共同照護中心、日間照顧中心及社區據點資源，建立候補與等待追蹤機制。另擴大照顧者喘息、心理支持及諮詢服務，加強警政、金融、交通及商家第一線人員的失智友善訓練。

台灣失智診斷率地圖 製表／廖靜清