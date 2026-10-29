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領空武器化？ 巴基斯坦以「一中」為由禁飛 對台先關後開

台灣新聞組／台北29日電
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傳巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，允許台灣業者飛越該國領空。（本報資料照片）
傳巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，允許台灣業者飛越該國領空。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

巴基斯坦曾以一中政策短暫禁止台灣航空飛越領空，隨後又撤回；台灣官方譴責空域政治化，同時業者正因俄烏戰事持續調整歐洲航路。

彭博28日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，拒絕台灣的航空公司進出其領空，是全球第一個採取此類措施的國家。消息披露幾小時後，巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，再次允許台灣業者飛越該國領空。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日告訴彭博，「航空領域遵循一個中國政策，只向中國大陸開放。我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空」。

然而，巴基斯坦當局稍晚突撤回禁飛令。彭博看到的10月28日文件寫道，巴基斯坦民航局允許華航長榮航空，在10月28日到明年3月27日之間使用該國領空。彭博報導中，並未說明巴國為何突然取消禁飛令。

俄烏戰爭爆發後，台灣國籍航空長期繞避俄羅斯領空飛行。航班追蹤應用程式Flightradar24的追蹤數據顯示，台灣航空業者已於上周開始改道，中華航空飛往羅馬，長榮航空飛往巴黎、慕尼黑、米蘭等歐洲航線，自10月24日以來，至少十幾架航班改採較長航線飛越俄羅斯，避開先前經過印度、巴基斯坦及土庫曼航線。

對於巴國先前的禁飛令，中華航空和長榮航空拒絕置評。台灣民航局表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯領空。交通部長陳世凱昨表示，俄羅斯航路申請是由航空公司自行申請，交通部民航局是管理航線，尊重航空公司對於每個國家航路的申請；掌握到部分航空開始飛越俄羅斯領空，代表申請上沒問題，尊重航空公司安排。

至於巴基斯坦不再提供航權部分，陳世凱說，航空公司會評估其時間、成本，選擇對自己有利的航路來飛航。

台灣外交部表示，對於巴國將空域政治化和武器化的言論，予以最嚴厲的駁斥與譴責；外交部將持續與交通部保持聯繫，並尊重台灣民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規畫。

報導說，巴基斯坦領空是穿越南亞重要通道，讓航班得以避開更複雜、更長航路；這條走廊遭封鎖後，另一選項是向北飛越俄國。

如果台灣國籍航空歐洲航線不走巴基斯坦上空，可以改走印度、伊拉克、敘利亞等空域，再北上歐洲；業內人士估計，南航路可能因此飛時增加20到30分鐘。縱然目前航路並未受阻，但業者也顧忌，若未來兩伊又出現緊張，恐怕才是台灣國籍航空飛歐洲航線最棘手的課題。

航路變化也增加航班規畫難度。據悉，因航路安排出現變數，某國籍航空公司原訂每月25日公布下月班表，本月延至28日才公布

精華 FAQ

  • 巴基斯坦國防部長表示，航空領域遵循「一個中國」政策，只向中國大陸開放，因此不准台灣航空公司使用其領空，成為全球首例。

  • 彭博披露後不久，巴基斯坦民航局又發文允許華航與長榮在10月28日至明年3月27日間使用領空，代表原本禁飛措施已被撤回。

  • 因俄烏戰爭後部分航班改避俄羅斯領空，若不走巴基斯坦上空，可能得改經印度、伊拉克、敘利亞等空域，飛時恐增加20到30分鐘。

長榮 華航 巴基斯坦

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