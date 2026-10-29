即刻生效…台駐日內瓦總領事李冠德涉霸凌 遭拔官調職

台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德遭爆料霸凌同事、酒駕等爭議事件。（圖／截自駐日內瓦辦事處官網）

AI摘要 文章摘要整理： 駐日內瓦總領事李冠德因職場霸凌等爭議被外交部立即拔官調職，相關派令自10月27日生效；同時，外交部近3年申訴案件中，駐外機構的霸凌與性騷擾問題也引發關注。

針對台灣駐日內瓦辦事處總領事李冠德涉職場霸凌等案件，外交部決定立即免去他在日內瓦的職務，調回國內。據統計，外交部近3年接獲33件申訴案件，其中霸凌案件受理情形，逾半來自駐外館處。

李冠德今年遭駐處同仁聯名指控職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，外交部日前認定霸凌案成立。據了解，行政院已核定調任李冠德回外交部辦事，派條約法律司服務，「自10月27日生效」。知情人士指出，一般派令不會寫明生效日，但此派令即刻生效，等於李冠德立刻去職，也失去相關加給，還要搬出宿舍，甚至在過渡期間的居住和交通費用也沒有補貼，顯見外交部這次是雷厲風行。外交部也證實這項人事調動。

立法院外交及國防委員會今天排定邀請國防部、外交部、僑委會等報告「盤點自2024年至今各單位涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。

外交部報告指出，近3年接獲共23件申訴的職場霸凌案件，其中受理16件，過半在駐外機構（9件）；16案中僅2件成立。有關性騷擾，共接獲10件申訴案，其中有5件成立、3件未成立、2件依法移送權責機關處理；在5件成立案件中，分別是外交部2件、駐外機構3件。

國防部最新統計，近3年來共計發生36件不當管教案件、233件性平案件、性侵害案件6件、自傷60件。值得注意的是，今年至今自傷案件已發生19件，超過去年一整年的17起自傷案。

退輔會則表示，近3年來，盤點所屬機構受理職場霸凌申訴48件、成立6件、不成立33件、撤案4件，有5件仍在調查中；性平申訴受理46件、28件成立。