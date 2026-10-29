即刻生效…台駐日內瓦總領事李冠德涉霸凌 遭拔官調職
駐日內瓦總領事李冠德因職場霸凌等爭議被外交部立即拔官調職，相關派令自10月27日生效；同時，外交部近3年申訴案件中，駐外機構的霸凌與性騷擾問題也引發關注。
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駐日內瓦總領事李冠德因職場霸凌等爭議被外交部立即拔官調職，相關派令自10月27日生效；同時，外交部近3年申訴案件中，駐外機構的霸凌與性騷擾問題也引發關注。
針對台灣駐日內瓦辦事處總領事李冠德涉職場霸凌等案件，外交部決定立即免去他在日內瓦的職務，調回國內。據統計，外交部近3年接獲33件申訴案件，其中霸凌案件受理情形，逾半來自駐外館處。
李冠德今年遭駐處同仁聯名指控職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，外交部日前認定霸凌案成立。據了解，行政院已核定調任李冠德回外交部辦事，派條約法律司服務，「自10月27日生效」。知情人士指出，一般派令不會寫明生效日，但此派令即刻生效，等於李冠德立刻去職，也失去相關加給，還要搬出宿舍，甚至在過渡期間的居住和交通費用也沒有補貼，顯見外交部這次是雷厲風行。外交部也證實這項人事調動。
立法院外交及國防委員會今天排定邀請國防部、外交部、僑委會等報告「盤點自2024年至今各單位涉及職場霸凌、不當管理、性平、自傷類型案件之處置，包含調查情況、後續懲處或安置方案」。
外交部報告指出，近3年接獲共23件申訴的職場霸凌案件，其中受理16件，過半在駐外機構（9件）；16案中僅2件成立。有關性騷擾，共接獲10件申訴案，其中有5件成立、3件未成立、2件依法移送權責機關處理；在5件成立案件中，分別是外交部2件、駐外機構3件。
國防部最新統計，近3年來共計發生36件不當管教案件、233件性平案件、性侵害案件6件、自傷60件。值得注意的是，今年至今自傷案件已發生19件，超過去年一整年的17起自傷案。
退輔會則表示，近3年來，盤點所屬機構受理職場霸凌申訴48件、成立6件、不成立33件、撤案4件，有5件仍在調查中；性平申訴受理46件、28件成立。
他被駐處同仁聯名指控涉及職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，外交部日前已認定霸凌案成立，因此決定立即免去其在日內瓦職務，調回國內辦理條約法律司相關工作。 行政院核定李冠德調任後，派令明載自10月27日生效，等於他立刻去職，不僅失去相關加給，也須搬離宿舍，過渡期間的居住與交通費用同樣沒有補貼。 外交部近3年共接獲33件申訴，其中職場霸凌案受理16件、成立2件，且逾半來自駐外機構；性騷擾則有10件申訴、5件成立，顯示駐外體系問題較受關注。
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他被駐處同仁聯名指控涉及職場霸凌、濫用公帑等多項爭議，外交部日前已認定霸凌案成立，因此決定立即免去其在日內瓦職務，調回國內辦理條約法律司相關工作。
行政院核定李冠德調任後，派令明載自10月27日生效，等於他立刻去職，不僅失去相關加給，也須搬離宿舍，過渡期間的居住與交通費用同樣沒有補貼。
外交部近3年共接獲33件申訴，其中職場霸凌案受理16件、成立2件，且逾半來自駐外機構；性騷擾則有10件申訴、5件成立，顯示駐外體系問題較受關注。
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