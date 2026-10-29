新聞評論／冷血犯罪成癮？河口湖命案凸顯台灣社會良知麻木

河口湖井雲蓉命案，兩嫌井女丈夫29歲李碩彬（左）聲押禁見獲准，楊閔涵（27歲，右）依被日本收押。（圖／翻攝自李碩彬臉書、楊閔涵Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出河口湖命案並非單純旅遊糾紛，而是疑涉買凶殺妻、騙取保險金的精密犯罪，並借此批判台灣詐騙文化與社會良知麻木。

台灣女子井雲蓉在日本 河口湖飯店遭割頸身亡，外界原以為只是同行旅友的旅遊糾紛引發；經深入調查，竟是其夫涉嫌買凶殺妻，為的是貪圖龐大的旅遊意外理賠。回顧這起凶案，從死者覓職應徵到結婚、買保險 、出國遇害，僅短短半年，每個轉折都經過精心設計，也映出這個社會良知麻木、唯利是圖及犯罪成習的一隅。我們與那個冷血世界的距離，看似遙遠，卻又像只在身邊不遠，隨時可能與它相遇。

遇害的井雲蓉，五月間在「脆」（Threads）上看到「多金男」李碩彬的徵才廣告時，她並不知道自己步入的是一個「精準獵殺」的死亡陷阱。她不知道那家工程公司其實是以詐騙為業的空殼公司，也不知道自己七月就會從老闆的「生活助理」，變成其假結婚的妻子。結婚不久，對方就以「保障未來小孩」為由，幫井雲蓉買下多張意外險及傷害險保單。然後對方露出真面目，逼她簽下一千多萬元的本票，還拍下影片強迫她聲稱是丈夫代她墊償賭債。

一般人若遇到如此非比尋常的境遇，應該很快就會意識到事有蹊蹺，設法尋求脫身之道。然而，李碩彬的「多金小開、少年董」人設太過誘人，又開出「生一男孩給四百萬」的黃金誘餌，井雲蓉之母勸她不要輕易放棄。也因此，即使在九月經歷過一次「高鐵落軌」的死裡逃生驚險後，井雲蓉仍在丈夫催促下繼續踏上日本的河口湖之旅。沒想到，噩夢成真，她竟命喪在素昧平生的楊閔涵手中。至於楊閔涵，和她一樣，因背負學貸及養家重擔而涉入詐騙案，最後疑成為聽任李碩彬擺布的殺人行凶工具。

這些情節，每一環聽起來都不可思議，卻是真實發生在台灣的冷血謀財害命事件。更值得注意的是，凶嫌精心將殺人場域設定在日本觀光地區，就是要利用旅遊衝突遮掩殺人動機，利用日本警方的資訊落差和日台兩地的司法進度落差，以便取得不同公司的巨額旅遊意外險理賠。由於跨國犯罪偵辦難度較高，我方檢警無法到日本採證，此案一直被鎖定為兩名女子因旅遊衝突引發的殺機。所幸，井雲蓉的一名友人鍥而不捨地提供資料給媒體和警方，才讓順利從日本迎回骨灰被控假結婚的丈夫李碩彬無所遁逃。

深究來龍去脈，主嫌李碩彬和凶嫌楊閔涵都只是廿多歲的年輕人，卻已在台灣猖狂的詐騙產業中浸淫多年，並進而把「謀財」的動機一路推向冷血的「害命」，思之令人不寒而慄。台灣作為資深的「詐騙之島」，多年來許多年輕人被吸收出借帳戶、當車手，以賺取幾筆「快錢」。久而久之，有些人便更進一步「升級」洗錢，甚至自立門戶經營詐騙集團。當這些小詐小騙都被以「微罪」輕判或不罰，詐騙產業的「常態化」也不斷從根本上改變了人們的道德意識，許多人變得「良知麻木」，認為欺騙他人就跟玩電玩一樣只是彈指之間的事，不必有任何良心的不安。當社會上一群人犯罪成癮，另一群人則盲目崇拜「多金」、「高薪」的人設，人們的道德根基必然不斷受到腐蝕。

河口湖命案從「旅遊糾紛」變成「買凶殺妻」的真相，除了令人驚愕，更讓人為這社會冷血、重利的一隅感到悲傷莫名。我們與惡的距離，並不那麼遙遠，但孰令致之？李碩彬有妨害性自主、妨害自由、詐欺等刑事紀錄，卻從來沒有坐過牢；司法沒輕縱之過嗎？當股市一片大好，仍有那麼多人以詐騙為業，不惜精心布局買凶殺人賺保險，他們甚至樂在犯罪。這樣的病態社會，大家要假裝習以為常嗎？