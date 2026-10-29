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台M1A2T戰車女排長鄧婷 出身西點軍校 「以人代車」練兵

記者洪哲政／台北29日電
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中尉排長鄧婷畢業於美國西點軍校，返台後分發裝甲部隊，並帶領所屬官兵完成M1A2T...
中尉排長鄧婷畢業於美國西點軍校，返台後分發裝甲部隊，並帶領所屬官兵完成M1A2T戰車實彈射擊任務。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

陸軍584旅完成M1A2T戰車實彈鑑測，西點軍校畢業的女排長鄧婷以以人代車等方式強化訓練，帶領官兵建立射擊與協同默契。

陸軍聯兵584旅聯兵2營日前完成M1A2T戰車實彈射擊鑑測，行列中戰1連戰2排中尉排長鄧婷畢業於美國西點軍校，她向軍媒講述戰車戰鬥排為求行動一致，平日採用「以人代車」等基本訓練方法，能使官兵熟悉射擊流程與操作程序，確保各車組協同一致。

公開情報顯示，「以人代車」也稱「以人代裝」，是裝甲部隊在缺乏實車、油料限制、或是進行初期默契與戰術推演時，由官兵扮演戰車車長、砲手、裝填手、駕駛等各操作位置，在地面上按比例縮小或實際距離模擬戰車隊形、移動與射擊動作的基礎訓練方式。以安全的方式，藉此建立戰術默契、熟悉戰車基本縱隊、横隊、梯隊及楔隊等隊形變換。

鄧婷接受「青年日報」訪問表示，此次換裝訓練的一大挑戰，在於建立排級戰車共同進退及戰車砲齊放的默契，因此平時透過反覆操作、以人代車及口令演練等方式，使官兵熟悉射擊流程與操作程序，確保各車組協同一致。

鄧婷是家中獨女，軍媒形容她秉持「莫忘初衷」的信念投入軍旅，期許自己持續精進專業，以實際行動證明女性同樣能在裝甲部隊中肩負重任，讓家人引以為榮。

鄧婷在西點軍校就學期間，每年均獲得教務長獎章，並獲推薦成為美國斐陶斐榮譽學會（Phi Kappa Phi）及物理天文榮譽學會（Sigma Pi Sigma）會員。她畢業返國後分發裝甲部隊，日前率領所屬官兵完成射擊任務。

精華 FAQ

  • 鄧婷是聯兵584旅聯兵2營戰1連戰2排的中尉排長，負責帶領所屬戰車排完成實彈射擊鑑測，並統整各車組的動作與協同節奏。

  • 「以人代車」又稱「以人代裝」，是由官兵扮演車長、砲手、裝填手與駕駛，在地面模擬隊形、移動與射擊動作，用來建立基本默契與操作流程。

  • 鄧婷畢業於美國西點軍校，求學期間每年都獲教務長獎章，並獲推薦加入兩個榮譽學會；返國後分發裝甲部隊，日前率隊完成射擊任務。

西點軍校

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