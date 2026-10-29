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又要延3年…再生能源目標又跳票 估2029年才能達到20%

記者陳儷方／台北29日電
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去年丹娜絲颱風 吹翻嘉義光電板 政府推動能源轉型進度一再延後，經濟部長龔明鑫28...
去年丹娜絲颱風 吹翻嘉義光電板 政府推動能源轉型進度一再延後，經濟部長龔明鑫28日表示，再生能源占比20%的目標，預估2029年達到；圖為去年丹娜絲颱風吹翻嘉義布袋滯洪池光電板的慘狀。（圖／民眾提供）

AI摘要

文章摘要整理：

經濟部最新估計再生能源占比要到2029年才達20%，較蔡政府原訂2025年大幅延後；官員並指出光電受法規與土地限制影響，政策與衡量方式也出現調整。

再生能源占比於2026年11月達到20%的目標跳票。經濟部長龔明鑫昨天表示，今年再生能源占比可望超過14%，目前預估2029年達到20%的目標。這是經濟部官員首度公開披露綠能占比達標時間再延後的時程，和最初蔡英文政府宣示的2025年足足晚了4年。

蔡政府為推動非核家園，喊出2025年達到燃氣占比50%、燃煤30%、再生能源20%的能源轉型目標。但由於再生能源推動進度不如預期，2022年時任經長王美花宣布將目標延後到2026年，如今龔明鑫則再延後到2029年。

立法院經濟委員會昨邀龔明鑫針對能源相關議題提出專題報告，民眾黨立委洪毓祥指出，台灣去年再生能源占比才13.3%，與原訂20%目標有落差，龔明鑫表示，今年再生能源占比可望超過14%，而根據能源署估算，2029年即可達到20%的目標，現在已有幾個離岸風場陸續完成，地面型太陽光電設置雖然產生疑慮，但希望能盡快釐清並繼續推動。

洪毓祥則說，現在燃氣發電占比突破53.3%，能源結構重壓在價格隨時會受到地緣政治影響的天然氣上，應該在符合安全的前提下盡快加速讓核能重啟，補充基載電力，對經濟成長所需電力有幫助。龔明鑫回應，能源開發以天然氣速度最快，至於核能重啟已在進行程序中。

地面設置受阻 光電進度落後

根據經濟部報告，我國再生能源占比從2016年的4.8%提升至去年的13.3%。而再生能源推動進度以太陽光電落後較多，官員表示，光電3法通過後，地面型光電設置阻力大，只能靠屋頂光電，業者並不是不想做，而是被法規封印。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜說，這1屆內閣最多做到2028年，2029年是下1屆總統的事，再生能源屆時是否達標的責任歸屬並不明朗；且若2028年核能重啟後，再生能源缺不缺對於淨零碳排而言恐怕就不是那麼嚴重的議題了。

陳中舜解釋，原定2025年再生能源占比20%的原因是推動非核家園，因為沒有核電就需要由再生能源取得低碳電力，目的是減少碳排放，因此如果核電重新進入供電體系，則再生能源占比對減碳的影響已經不大。

學者：檢討能源機制及價格

陳中舜說，與其檢討進度，倒不如檢討相關機制及價格，讓有需要的企業買得起也買得到，再生能源問題在制度上，價格太貴買不起、制度限制買不到，政府應從制度上解決企業痛點。

政府面臨再生能源目標一再跳票，能源署乾脆在6月發布的2025年度全國電力供需報告，將再生能源改以「裝置容量」為衡量標準。陳中舜說，裝置容量不代表實際供電量，大量設置容量因數（CF值）低的太陽光電，可能增加土地占用，未必帶來相應發電量，且國際慣例沒有在講裝置容量。

精華 FAQ

  • 經濟部長龔明鑫表示，今年再生能源占比可望超過14%，依能源署估算，台灣要到2029年才有機會達到20%的目標，等於比原先2025年目標晚了4年。

  • 報導指出，太陽光電進度落後最明顯，原因在於光電3法通過後，地面型設置阻力變大，只能更多依賴屋頂光電，加上法規限制與社會疑慮，使業者推動不易。

  • 學者認為，與其只檢討達標時程，不如先解決制度與價格問題，讓企業買得起也買得到；同時質疑以裝置容量替代發電量的做法，可能掩蓋實際供電不足。

蔡英文

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