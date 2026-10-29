北宜高鐵環評爭議 鄉親質疑審查草率 提告請求撤銷

高鐵延伸宜蘭計畫爭議不斷，在地居民28日赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。（記者謝亞庭／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高鐵延伸宜蘭計畫通過二階環評後，引發在地居民不滿，144名鄉親提起行政訴訟要求撤銷結論，並質疑審查草率、爭議未解。

台灣高鐵 延伸宜蘭計畫今年1月通過二階環評，行政院7月拍板，核定總經費3521億元（台幣，約108.4億美元），預計最快2029年動工。但在地居民認為環評爭議未解，主管機關未能充分回應社會疑慮，昨循行政訴訟救濟，赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。

對此，環境部強調，高鐵東移環評的審查並無草率，尊重民間團體與人士的意見，以及提告的權利，將依法辦理後面的答辯，捍衛環評的公平正義。

高鐵延伸宜蘭計畫環評爭議不斷，環境部今年1月9日公告二階環評審查通過結論，引發在地居民不滿。沿線144名鄉親認為，包括替代方案比較、地方民意參與及環境影響等爭議均未充分釐清，決定提起行政訴訟，昨協同民團與律師詹順貴赴北高行遞狀，請求撤銷環評結論。

詹順貴表示，本件環評過程是自己少見「非常草率」通過的案例，直接進入二階環評。他直言，之所以進入二階，正是認定本件計畫對環境有重大影響，是否該更審慎、仔細地去審查各項可能，並傾聽沿線居民不同的聲音？但本案卻因是政府的既定政策，匆匆通過。

詹順貴指出，這當中主要有幾個問題。第一是鐵道沿線規畫，因全長超過90公里，途中需要挖很多的隧道，也會產生近1000萬立方公尺的土石方，這些土石要放在哪裡？完全沒有講清楚。

詹順貴再批評，為了高鐵，必須在宜蘭區段徵收超過400公頃的農地，為它量身定做1個特定區，但盤點西部高鐵沿線特定區，以最大的台中而言都還不到300公頃，宜蘭何德何能需要用到450公頃的特定區？這不是炒地皮是什麼？

詹順貴認為，目前所圈定的特定區幾乎都是農業區土地，對於整體農業環境、被徵收居民的生計，甚至是高鐵、台鐵的營運影響等，都有非常多的環評委員提出質疑，卻沒在環評過程中11釐清，因此希望透過司法救濟，還給環境、人民一個公道。

台鐵產工秘書長朱智宇昨也到場聲援。他表示，北宜高鐵將衝擊台鐵營運，進一步影響人員招募與待遇提升，將直接反映在旅客服務品質與行車安全上，交通部與鐵道局，應針對衝擊台鐵營運將如何因應，向國人及鐵路員工說明。