AI通膨重創台灣民眾消費信心 10月暴跌10.81點

受AI通膨、房市信心低迷影響，中央大學台經中心昨公布的10月消費者信心指數下跌，其中「未來半年購買耐久性財貨」指數大跌至逾17年最低水準。圖為民眾前往電腦專賣店選購筆電。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： AI投資熱潮帶動通膨與3C漲價，10月台灣消費者信心明顯下滑，尤其耐久財購買意願創17年低點，房市與民眾物價壓力也未見改善。

ＡＩ通膨 效應，重創民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布10月消費者信心指數 （ＣＣＩ），其中「未來半年購買耐久性財貨」暴跌10.81點至82.97點，創下金融海嘯以來、逾17年最低水準。中大台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，ＡＩ投資熱潮造成的ＡＩ通膨效應，衝擊民眾購買三Ｃ、筆電意願，進而拖累整體消費信心。

消費者信心指數調查有6項分項指標，10月調查結果為就業機會、物價水準、投資股票時機3項指標上升，家庭經濟狀況、經濟景氣、購買耐久性財貨3項指標下降。從絕對水準來看，6項指標偏向悲觀。

10月的ＣＣＩ總指數為66.27點，較9月減少2.5點，其中3項上升指標幅度都不大，但下降幅度最大的指標「未來半年購買耐久性財貨」單月暴跌10.81點。此外，中大與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，10月調查90.64點，也較9月大跌8.2點。

耐久性財貨涵蓋房地產、汽機車、三Ｃ產品等，對於指數大跌，吳大任表示，三Ｃ產品過去幾乎每年都降價，但近年爆發ＡＩ採購熱潮，造成零組件尤其是記憶體大漲，蘋果、三星手機都喊漲，即使相關大廠爭相擴廠，但產能也要兩、3年以後才能開出，延遲民眾購買意願，筆電亦然，下跌幅度超乎預期的大。

房市信心部分也重創，吳大任說，9月央行理監事雖鬆綁部分管制措施，原本預期房市信心應可回升，但股市大漲影響資金供給，想買房卻貸不到錢，加上股市投資熱潮，很多年輕人想要從股市賺錢挹注買房資金，也讓購買房地產時機持續低迷。

民眾除了面臨ＡＩ通膨，中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會業務報告，央行在書面報告針對國內的通膨情勢指出，明年國內景氣持續熱絡，加上企業調薪及最低工資調漲，服務類價格仍有上漲壓力。儘管央行預測明年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率將降至1.83%，但外食、房租等具有價格僵固性的項目，漲勢仍可能延續，意味民眾對物價上漲的感受，未必會隨官方預測的通膨數字下降而減輕。

報告提到，今年國內物價上漲壓力主要集中在服務類項目，尤其外食、房租、娛樂及運輸服務等，受到人事成本、租金及其他經營費用增加影響，價格持續上揚，也成為央行觀察未來通膨的重要指標。

央行預測今年全年ＣＰＩ年增率為2.03%，明年降至1.83%。央行評估，國際原油價格可望由今年每桶92.5美元降至明年的81.7美元，有助於減緩油料費及機票價格漲勢。

然而，央行認為，隨國內經濟活動持續擴張，企業調薪及最低工資調漲，將使服務類價格漲勢延續。由於餐飲、居住及部分服務業成本具有持續性，業者一旦調高售價，通常不會因短期成本下降便立即降價，也使相關物價呈現較強的僵固性。