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長榮航空運送斑哥條紋羚抵台協助繁殖 預計一個月後對外展示

中央社／桃園機場28日電
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美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Harris，在長榮航空運送下於27日深夜...
美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Harris，在長榮航空運送下於27日深夜抵台，台北市立動物園表示，希望這隻健壯的公斑哥條紋羚可以當種源，協助繁殖下一代。預計在一個月檢疫通過後會正式對外展示，圖為雄性斑哥條紋羚樣貌。（長榮航空公司提供）

AI摘要

文章摘要整理：

長榮航空協助將休士頓動物園的雄性斑哥條紋羚Harris運抵台灣，動物園盼其通過檢疫後加入繁殖計畫，穩定瀕危族群。

為延續台北市立動物園斑哥條紋羚香火，美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Harris，在長榮航空運送下於27日深夜抵台，預計在一個月檢疫通過後會正式對外展示。

▲ 影片來源：聯合新聞網

Harris在美國時間10月26日搭乘貨機由達拉斯機場起飛，於台灣時間27日晚間10時26分抵達桃園國際機場，長榮航空特別製作歡迎橫幅迎接，並由美國在台協會（AIT）處長谷立言、長榮航空副總經理鍾凱成、台北市立動物園園長朱孝芬等人代表，迎接斑哥條紋羚Harris的到來。

谷立言表示「美國樂見並支持各項強化雙方合作的夥伴關係。這次合作展現台美夥伴關係的價值、科學專業、更助於推進野生動物保育、保護生物多樣性以及支持瀕危物種的長期存續。」他接受媒體聯訪時透過翻譯表示，AIT很開心跟相關單位合作運送羚羊，運送期間要確保羚羊是安全也未夾帶外來細菌禍害其他動物，這是AIT此次主要責任。

朱孝芬指出，這次斑哥條紋羚從美國休士頓動物園來台，最主要的目的是，台北市立動物園的斑哥條紋羚族群只剩下5隻母的，希望這隻健壯的公斑哥條紋羚可以當種源，協助繁殖下一代讓族群更穩定。預計在一個月檢疫通過後會正式對外展示，動物園已準備好展示場，未來希望跟美國動物園、水族館協會動物也有交流機會。

鍾凱成說，長榮航空去年6月在休士頓慶祝開航10週年，當時就知道休士頓動物園與台北市立動物園有此協議，長榮義不容辭的擔負起運送任務，為域外拯救極度瀕危物種盡一份心力，整個航程約18個小時，過程中也讓休士頓動物園副園長及保衛員隨機照料，航程中不管在裝載過程，或貨艙溫度的控制還有籠子的固定，一切都是按照規範，確保動物的舒適。

長榮航空表示，這隻雄性斑哥條紋羚取名為Harris，為順利飛往台北新家，歷經數月的前置準備工作，為避免旅途中因「認床」而緊張、無法充分休息，休士頓動物園貼心的提前數月便將運送箱籠安置在棲息區，讓Harris提早習慣箱籠內的舒適環境，即使上飛機就像回到家一樣。

長榮航空說，原本計劃從休士頓出發，但因運送箱籠體積龐大而轉往達拉斯，運送過程分別以7條航空標準綁帶固定在貨盤上，總固定力至少有1萬公斤以上。此外，貨盤皆有19個檔扣固定，可承受約6000公斤力道，確保運送箱籠在過程中絕對穩固。

為延續台北市立動物園斑哥條紋羚香火，美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Har...
為延續台北市立動物園斑哥條紋羚香火，美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Harris，在長榮航空運送下於27日深夜抵台，雄性斑哥條紋羚在運送箱籠內狀況穩定。（長榮航空公司提供）

為延續台北市立動物園斑哥條紋羚香火，美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Har...
為延續台北市立動物園斑哥條紋羚香火，美國休士頓動物園割愛一隻雄性斑哥條紋羚Harris，在長榮航空運送下於27日深夜抵台，美國在台協會處長谷立言（後排右5）、長榮航空副總經理鍾凱成（後排左4）、台北市立動物園園長朱孝芬（後排左1）等人代表前往接機。（中央社）

精華 FAQ

  • 這隻雄性斑哥條紋羚Harris主要是作為台北市立動物園的種源，目的在補強園內僅剩5隻母羚的族群，協助繁殖下一代並提升整體穩定性。

  • Harris由長榮航空負責運送，並在美國在台協會、休士頓動物園與台北市立動物園協力下完成接運，於台灣時間27日晚間10時26分抵達桃園國際機場。

  • Harris抵台後需先完成檢疫與適應作業，預計約1個月後通過檢疫即可正式對外展示。動物園也已備妥展示場，等待牠投入後續繁殖規畫。

長榮 谷立言 桃園國際機場

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