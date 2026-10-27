周六萬聖節…命理師罕見呼籲節制 示警「1物」不要扮

圖為2025年曼哈頓萬聖節遊行，由超過百位志願者組成的舞團於遊行隊伍中表演麥可傑克森的經典歌曲「Thriller」。（聯合報系資料照，記者馬璿／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 命理師柯柏成指出，萬聖節可熱鬧但要有分寸，建議以可愛裝扮取代血腥恐怖造型，並提醒民眾重視禮貌、規矩與安全。

10月31日（六）是萬聖節 ，但命理師柯柏成示警，日常拜拜求平安，過節卻刻意追求陰森血腥，就民俗上帶有象徵意義。過節可以熱鬧，也要節制，想同樂能扮可愛造型，勿盲從弄成恐怖片主角，更要警惕血的教訓，勿讓梨泰院 悲劇重演。

柯柏成指出，今年萬聖節恰逢周六，街頭已見南瓜與骷髏等擺設，孩子們準備變裝拿糖，大人們也忙著約派對，節日氣氛濃厚，但或許該先停下來思考文化反差，對比中元節，許多人在農曆七月戰戰兢兢，諸多避諱，卻在外國人的鬼節狂歡。

而萬聖節（Halloween）源自愛爾蘭古老的薩溫節（Samhain），本是季節交替、紀念亡者與祈求家宅平安的嚴肅日子。但因商業包裝，成了全民變裝狂歡的盛會，才過完中元鬼節的我們也要全盤接收，興致勃勃把自己打扮成血腥鬼怪嗎？

他進一步表示，日常拜拜求吉祥平安，過節時刻意追求陰森與血腥，但從傳統民俗「取象」角度來看，言行、穿著與環境都帶有象徵意義，因此若是想帶孩子同樂，選擇可愛造型或角色同樣能達到效果，毋須盲從西方文化弄得像恐怖片主角。

過節貴在「知止」與「分寸」，「不給糖就搗蛋」只是節日玩笑，家長應機會教育孩子基本禮貌，收到糖說謝謝；若未準備，也不吵鬧打擾，更別把嚇人當成好玩。活動要有規矩，花費要有分寸，量力而為，該停當停，更不能危害到他人安全。

柯柏成說，過節可以熱鬧，也要懂得節制，必須注意安全隱患，警惕血的教訓，勿忘2022年韓國梨泰院在萬聖節前夕發生嚴重踩踏悲劇，參加活動務必先看清緊急出口，看見塞滿人潮別再盲目往裡鑽，拿糖與拍照都不值得拿生命安全去賭。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

圖為2025年萬聖節在台北市士林的「天母搞什麼鬼」活動。（記者邱德祥／攝影）

圖為「2025高雄萬聖節」在衛武營藝術文化中心登場的創意裝扮遊行。（聯合報系資料照）