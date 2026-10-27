我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

台理科師培公費專班拒有教師證者報考 教團籲公平競爭

記者楊惠琪／台北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸...
為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考；圖為教學現場示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

教育部推動STEM理科師資公費專班補足師資荒，但限制已有教師證者報考，引發代理教師與教團質疑；同時公費生解約增多，1.5倍違約罰則也遭批評。

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。此外，近年公費生解約人數攀升，教育部又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的1.5倍，引發教團質疑。

今年師資荒從偏鄉延伸至都會學校，理科更是缺師重災區。國中理化、高中職物理、化學、電機等類科，陸續出現報考人數不足、免初試直接進入複試的情況，甚至缺額多於報考人數，錄取率逼近100%。

教育部推出「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」，由台師大與彰師大開辦，首年共核定60個名額，招收具相關理工背景、尚未取得教師證者。學生在兩年內取得碩士學位並完成師資培育，畢業後免考教甄即可任教，最快2029學年度起分發。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙批評，公費專班制度寧可招收具理工背景、未有教學經驗的素人，卻將熟悉教育現場的有證代理教師拒於門外，限縮其進修及取得正式教職的機會。她指出，不少師培生取得教師證後先赴業界工作，這項限制恐讓有意進修、重返教職者打退堂鼓。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪表示，已有教師證、兼具業界經驗者熟悉校園，也可能降低適應不良與解約風險，教育部應研議開放這類教師報考公費專班，或另設專屬學分班，提供結業後分發任教的機會。

教育部表示，已有教師證、兼具業界或代理經驗者，不必再花2年接受相同的師資職前培育，可透過現有教甄機制取得正式教職。專班目前屬試辦性質，未來將依辦理成效及師資供需，滾動檢討、調整制度。

公費師培生在學期間，可領學雜費補助、專業成長費與生活津貼等，1年約領台幣20萬元，畢業後須至分發學校連續服務6年。教育部今年7月施行新制，公費生分發任教未連續服務滿3年、分發前因錄取教甄而放棄公費資格，或分發後逾期未報到，須加重償還已領公費總額的1.5倍。

據教育部統計，2021至2025年度核定公費生分別為331人、350人、350人、360人及389人；償還人數則從2021年度16人，增至2024年度99人，2025年度97人，連續兩年接近百人。

台師大師資培育學院院長劉宇挺坦言，公費生解約情況日益增加，過去每年約1、2人，現在每個月都在辦解約。因此，STEM領域碩士公費專班招生面試格外重要，將透過有系統的提問，評估考生對教職的熱忱及長期投入教育工作的意願。

劉宇挺表示，首屆報考人數超乎預期，物理、化學及資訊工程3組合計有141人報名，遠高於核定招生名額。他分析，過去公費生多分發至偏鄉，如今市區也缺師，部分綁定服務學校位於市區，提升報考意願。

葉青芪質疑，近年已有公費生寧可賠錢解約，教育部卻將部分違約情形的償還金額提高至1.5倍，「提高罰則，真的能吸引人才嗎？」

前台北市教育局長曾燦金認為，理工科師資短缺，公費專班應鬆綁資格限制，讓已有教師證、兼具業界經驗的代理教師也能公平競爭。面對師資荒，也應簡化教甄程序，建跨縣市、跨校協調機制，減少奔波應試與學校行政負擔。

精華 FAQ

  • 台師大與彰師大開辦的專班，主要招收具理工背景、尚未取得教師證者，已有教師證的人不得報考。教育部認為此類人選不必重複接受2年師培，可走現有教甄制度。

  • 他們認為制度偏向招收未有教學經驗的素人，卻把熟悉校園的有證代理教師排除在外，等於限縮進修與取得正式教職的機會，也可能讓有意重返教職者卻步。

  • 公費生在學可領補助，畢業後須服務6年，但近年解約人數增加。教育部今年7月提高部分違約償還至公費總額的1.5倍，教團質疑罰則加重未必能真正留住人才。

教育部

上一則

新聞眼／在野團結回應選民焦慮 從首都宣告決戰信號

下一則

蔣萬安競總成立吹響反攻號角 「三子」同台相挺

延伸閱讀

台教師高齡化 教團示警：世代斷層已無法逆轉

台教師高齡化 教團示警：世代斷層已無法逆轉
「吳寶春條款」遭濫用 教部擬要求學校須提招生計畫書

「吳寶春條款」遭濫用 教部擬要求學校須提招生計畫書
台男花3萬買假學歷教6年書 南台灣多校被騙 判刑2年

台男花3萬買假學歷教6年書 南台灣多校被騙 判刑2年
邊走邊修 台灣高等研究學院明年招生喊卡 台大「校學士」先試行

邊走邊修 台灣高等研究學院明年招生喊卡 台大「校學士」先試行

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航