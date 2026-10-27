台理科師培公費專班拒有教師證者報考 教團籲公平競爭

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考；圖為教學現場示意圖。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 教育部推動STEM理科師資公費專班補足師資荒，但限制已有教師證者報考，引發代理教師與教團質疑；同時公費生解約增多，1.5倍違約罰則也遭批評。

為解決中學理科師資荒，台師大與彰師大今年開辦STEM領域師資培育碩士公費專班，吸引理工背景人才投入教職，卻規定已有教師證者不得報考。有代理教師批評，原盼透過專班進修、取得分發任教機會，卻被招生制度拒於門外。此外，近年公費生解約人數攀升，教育部 又加重部分違約情形的責任，須返還已領公費總額的1.5倍，引發教團質疑。

今年師資荒從偏鄉延伸至都會學校，理科更是缺師重災區。國中理化、高中職物理、化學、電機等類科，陸續出現報考人數不足、免初試直接進入複試的情況，甚至缺額多於報考人數，錄取率逼近100%。

教育部推出「中等學校STEM領域師資培育碩士公費專班」，由台師大與彰師大開辦，首年共核定60個名額，招收具相關理工背景、尚未取得教師證者。學生在兩年內取得碩士學位並完成師資培育，畢業後免考教甄即可任教，最快2029學年度起分發。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙批評，公費專班制度寧可招收具理工背景、未有教學經驗的素人，卻將熟悉教育現場的有證代理教師拒於門外，限縮其進修及取得正式教職的機會。她指出，不少師培生取得教師證後先赴業界工作，這項限制恐讓有意進修、重返教職者打退堂鼓。

全國教師工會總聯合會理事長葉青芪表示，已有教師證、兼具業界經驗者熟悉校園，也可能降低適應不良與解約風險，教育部應研議開放這類教師報考公費專班，或另設專屬學分班，提供結業後分發任教的機會。

教育部表示，已有教師證、兼具業界或代理經驗者，不必再花2年接受相同的師資職前培育，可透過現有教甄機制取得正式教職。專班目前屬試辦性質，未來將依辦理成效及師資供需，滾動檢討、調整制度。

公費師培生在學期間，可領學雜費補助、專業成長費與生活津貼等，1年約領台幣20萬元，畢業後須至分發學校連續服務6年。教育部今年7月施行新制，公費生分發任教未連續服務滿3年、分發前因錄取教甄而放棄公費資格，或分發後逾期未報到，須加重償還已領公費總額的1.5倍。

據教育部統計，2021至2025年度核定公費生分別為331人、350人、350人、360人及389人；償還人數則從2021年度16人，增至2024年度99人，2025年度97人，連續兩年接近百人。

台師大師資培育學院院長劉宇挺坦言，公費生解約情況日益增加，過去每年約1、2人，現在每個月都在辦解約。因此，STEM領域碩士公費專班招生面試格外重要，將透過有系統的提問，評估考生對教職的熱忱及長期投入教育工作的意願。

劉宇挺表示，首屆報考人數超乎預期，物理、化學及資訊工程3組合計有141人報名，遠高於核定招生名額。他分析，過去公費生多分發至偏鄉，如今市區也缺師，部分綁定服務學校位於市區，提升報考意願。

葉青芪質疑，近年已有公費生寧可賠錢解約，教育部卻將部分違約情形的償還金額提高至1.5倍，「提高罰則，真的能吸引人才嗎？」

前台北市教育局長曾燦金認為，理工科師資短缺，公費專班應鬆綁資格限制，讓已有教師證、兼具業界經驗的代理教師也能公平競爭。面對師資荒，也應簡化教甄程序，建跨縣市、跨校協調機制，減少奔波應試與學校行政負擔。