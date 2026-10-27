我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

為政策轉彎而飛？繼華航後 長榮也飛俄航路

台灣新聞組／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣民航機重返俄羅斯航路，引發外界目矚目。繼25日凌晨華航歐洲線航班暌違4年首度...
台灣民航機重返俄羅斯航路，引發外界目矚目。繼25日凌晨華航歐洲線航班暌違4年首度重返俄羅斯航路後，同一天也有長榮航空歐洲線航班採北航路飛行。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

華航、長榮近期接連改飛俄羅斯航路，引發外界猜測是否受政策或航權變化影響；但航班很快又部分改回南線，相關單位對此態度低調。

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼25日凌晨華航桃園至羅馬航班暌違4年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮航空巴黎至台北BR88航班也採北航路飛行；並有民眾指出，昨天至少有3航班也比照辦理。

昨晚最新消息是，國籍航空由歐洲返台的航班，又都改回中東、南亞的南側舊航路。相關航空公司都態度低調。民眾則認為，若能縮短飛行時程，也期待能反映在票價上。

針對台灣民航機重返俄羅斯航路，外交部昨天表示，台灣政府立場一直是堅決反對武力侵略主權國家。

外交部表示，自烏克蘭遭入侵以來，台灣也呼應友盟國家對侵略者制裁，就高科技產品、電腦、電子、工具機及相關零組件等項目對俄實施出口管制至今。至於台灣國籍航空班機飛越俄國領空，外交部則表示沒有評論。

俄烏戰爭於2022年2月24日爆發，同年2月28日起，包括英國、德國等36個國家航空公司航班被禁止進入俄羅斯領空，台灣並未在禁飛名單，但基於安全考量、保險條款及路線風險評估，華航與長榮航空自2022年2月底起，主動調整歐美航線航路，繞開俄羅斯領空。

華航25日台北飛往羅馬的班機，突然改經俄羅斯上空，引起外界矚目。然而，走北線真正節省距離的，是中西歐的航點，位於南歐的羅馬未必划算，這班飛機顯然是奉命打頭陣的測試角色。

幾小時後，長榮BR88巴黎飛往台北航班也採北航路，飛入俄羅斯領空。接下來多班循北路飛往歐洲的航班，都屬長榮。華航反而走回南路，甚至不似以往直穿巴基斯坦，而是繞飛印度洋上空。坊間因此傳聞，指巴基斯坦繼拒絕新開航的星宇飛越後，也要拒絕華航、長榮通過。

開飛俄國領空的時機點，顯然刻意選擇連假，在業者與政府機關守口如瓶下，目前外界只能「先讓子彈多飛一會兒」。未來幾天的觀察點包括，業者是否持續飛行此航路？或又回到南線？可判斷此舉是否引發華府或歐洲反彈。另外，傳說巴基斯坦杯葛，到底是否真有其事？又為了什麼？

精華 FAQ

  • 兩家國籍航空原本因俄烏戰爭避開俄領空，近期卻接連改走北航路，讓外界關注是否是政策轉彎、航權協調或路線測試，也在意是否會影響票價與飛行時間。

  • 外交部重申台灣反對武力侵略，並持續對俄實施出口管制，但對國籍航空飛越俄羅斯領空沒有評論，顯示政府目前採取低調觀望的處理方式。

  • 部分歐洲返台航班先改飛俄領空，之後又回到南線，顯示航路仍可能反覆調整。接下來要觀察是否持續北飛、是否引發歐美反彈，以及巴基斯坦是否真有杯葛。

華航 長榮 俄羅斯

上一則

台東前縣長吳俊立涉農路案 住院遭拘提：最好讓我死在裡面

下一則

蔣萬安競總成立 蔡康永坐滿全程 讚蔣致詞有感情

延伸閱讀

因俄烏戰繞道 華航暌違4年返俄領空飛羅馬 單趟省40分鐘

因俄烏戰繞道 華航暌違4年返俄領空飛羅馬 單趟省40分鐘
AI業搶貨 美籍航空業者派包機飛台搶運高科技產品

AI業搶貨 美籍航空業者派包機飛台搶運高科技產品
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航
因為狗大便喊卡？西南航空飛聖荷西班機取消

因為狗大便喊卡？西南航空飛聖荷西班機取消

熱門新聞

中國國台辦發言人張晗21日主持記者會。(記者陳湘瑾／攝影)

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

2026-10-21 16:50
宏仁集團總裁王文洋。(本報資料照片)

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

2026-10-26 21:07
蔡依珊穿睡衣在颱風天陪兒子打籃球。（取材自pattytsai13 IG）

蔡依珊颱風假「穿睡衣」陪兒打籃球 母子對決 豪門千金真實模樣曝光

2026-10-24 18:51
台北市長蔣萬安(左)、民進黨台北市長參選人沈伯洋。(聯合報系資料照)

台北市長誰當選？命理師看面相：本命年這人小贏

2026-10-21 23:40
曾馨瑩（右）陪郭台銘出席重要場合。（取材自Instagram）

郭台銘、曾馨瑩爆夫妻各過各 球友痴纏2年 夫妻心結未解

2026-10-18 21:35
立法院前院長王金平。(本報系資料照)

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

2026-10-20 09:07

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航