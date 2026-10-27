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台鐵便當熱銷8.7億元創新高 人氣王排骨便當去年賣718萬個

記者胡瑞玲／台北27日電
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台鐵便當去年營收創新高，其中排骨便當（圖）穩居銷售冠軍、人氣王；台北車站則是賣出...
台鐵便當去年營收創新高，其中排骨便當（圖）穩居銷售冠軍、人氣王；台北車站則是賣出最多便當的車站，達265萬個。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台鐵便當去年營收達8.76億元創新高，排骨便當以718萬個穩居銷售冠軍，台北車站則是最熱賣據點，台鐵並將持續推出特色便當爭取成長。

台鐵便當深受民眾喜愛，台鐵甚至被稱為「被便當耽誤的鐵道公司」，根據最新統計，去年台鐵便當營收8.76億元(台幣，下同，約2691萬美元)，創歷年新高，較前年成長9.07%，其中排骨便當賣出718萬個，穩居銷售冠軍、人氣王。

台鐵便當是不少人心中回憶的味道，台鐵2024年公司化首年虧損137.9億元，但當年便當年營收高達8億6300萬元，根據台鐵統計，2025年台鐵便當營收再創高峰，達到8.76億元。

台鐵表示，2019年為台鐵便當銷售數量最高的1年，共賣出1054萬個便當，去年銷售數量雖未創下紀錄，但營收8.76億元，卻創歷年新高，較2024年增加7289萬元，成長9.07%。

台鐵指出，去年台鐵便當銷售數量前3名，依序為排骨便當718萬個、雞腿便當56萬個、高雄好事成雙便當26萬個。

賣出最多便當的前3名車站依序為台北車站265萬個、新左營車站80萬個、板橋車站68萬個；台鐵便當由台北、七堵、台中、高雄、花蓮及台東等六家餐旅分處供應，各大餐旅分處的排骨滷汁配方與工法各有不同，各有擁護者。其中，台北餐旅分處銷售量最高的生產據點，去年共生產350萬7698個便當。

針對台鐵便當今年銷售展望，台鐵表示，持審慎樂觀看法，除持續精進長銷便當品質外，也將結合節慶活動、在地食材及台灣優質農產品推出特色便當，擴大服務客群可維持良好銷售表現，便當營收待年度完整數據後再對外提供。

目前台鐵便當產製作業及產量均符合營運及旅客需求，原中央廚房的規畫依實際銷售狀況滾動檢討中，未來將依旅運需求、營運規模及整體資源配置情形審慎評估，以確保便當品質與供應服務。

台鐵便當去年營收創新高，其中排骨便當穩居銷售冠軍、人氣王；台北車站則是賣出最多便...
台鐵便當去年營收創新高，其中排骨便當穩居銷售冠軍、人氣王；台北車站則是賣出最多便當的車站（圖），達二六五萬個。記者鄭超文／攝影【作者：楊宗穎，日期：2026-10-27，數位典藏序號：20261026233359363】

精華 FAQ

  • 根據台鐵統計，去年便當營收達8.76億元，較前一年增加7289萬元，年增9.07%，創下歷年新高，顯示便當事業仍是台鐵重要收入來源之一。

  • 人氣最高的是排骨便當，去年共賣出718萬個，穩居銷售冠軍；第二名是雞腿便當56萬個，第三名則是高雄好事成雙便當26萬個。

  • 去年賣出台鐵便當最多的是台北車站，共265萬個；台鐵表示將結合節慶、在地食材與台灣農產品推出特色便當，並依旅運需求審慎評估產能配置。

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