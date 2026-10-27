傳承工藝文化 台南馬公廟獲宮廟博物館認證
台南府城六合境馬公廟因保存多項傳統工藝與文物，並積極推動文化保存與民俗傳承，獲市府授證為第13間宮廟博物館。
AI摘要
文章摘要整理：
台南府城六合境馬公廟因保存多項傳統工藝與文物，並積極推動文化保存與民俗傳承，獲市府授證為第13間宮廟博物館。
「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。
府城六合境馬公廟歷史悠久，主祀輔順將軍馬仁，與府城街區發展及民間信仰密切相關，南市文化局表示，廟內保存包括潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，及蔣元樞題字的「觀其所感」木製匾額等，文物室另珍藏具有百年歷史的木製籤詩拓印版，呈現不同時期傳統工藝特色。
文化局指出，馬公廟近年積極保存文化資產，建立工藝品清冊、落實文物維護，並設置文物館展示歷史物件，也透過解說培訓、走讀活動及社區合作，推廣廟宇工藝與地方文化，此外，廟方恢復農曆三月十九日太陽公生祭拜「九豬十六羊」傳統，並辦理糕品製作活動，傳承地方民俗。
黃偉哲昨為府城六合境馬公廟授證宮廟博物館，他說，透過宮廟博物館計畫，除讓宮廟延續宗教信仰功能，也能成為民眾親近傳統藝術、認識地方文化的重要場域，同時把文化資產融入日常生活，持續傳承給下一代。
因為廟方長期保存特殊彩繪、木製匾額、石雕龍柱等傳統工藝，並建立文物清冊、設置文物館與落實維護，展現完整的文化保存成果。 包括潘麗水繪製的門神與二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，以及蔣元樞題字的木製匾額，另有百年木製籤詩拓印版。 馬公廟透過解說培訓、走讀活動、社區合作與文物展示，讓民眾認識廟宇工藝；同時恢復太陽公生祭拜與糕品活動，延續地方民俗傳統。
精華 FAQ
因為廟方長期保存特殊彩繪、木製匾額、石雕龍柱等傳統工藝，並建立文物清冊、設置文物館與落實維護，展現完整的文化保存成果。
包括潘麗水繪製的門神與二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，以及蔣元樞題字的木製匾額，另有百年木製籤詩拓印版。
馬公廟透過解說培訓、走讀活動、社區合作與文物展示，讓民眾認識廟宇工藝；同時恢復太陽公生祭拜與糕品活動，延續地方民俗傳統。
上一則
電視辯論周六登場 蔣萬安主打市政牌 沈伯洋避免被激怒
下一則