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國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？民團籲縣府調查

記者柯美儀／台北即時報導
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全國教育產業總工會指出，屏東縣一名國小資源班教師有攜刀、爬窗進教室等行為，該校校...
全國教育產業總工會指出，屏東縣一名國小資源班教師有攜刀、爬窗進教室等行為，該校校長處置極度消極。校園示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Hakan Kayahan ）

AI摘要

文章摘要整理：

屏東一所國小遭指控資源班教師攜刀入校、未授課及擅帶學生，校長與教育處處置又被批評消極，全教產因此要求立即調查並強化校安機制。

屏東縣一所國小傳出校安爭議。全國教育產業總工會指出，該校一名湯姓資源班教師遭指控自開學以來未依規定進班授課，並有攜帶水果刀入校、爬窗進入教室，甚至未經通報帶離特教生等行為。全教產質疑，該校校長處置極度消極，在第一線教師報警求助時，竟於事後表達「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」，呼籲縣政府教育處介入調查。

全教產表示，根據校內教師及家長陳述，湯師自開學以來未依規定進入資源班授課，也未擬定個別化教育計畫（IEP）；當其被拒於門外時，竟直接從窗戶爬入教室，甚至兩度被目擊隨身攜帶水果刀進入校園，造成特教生極大驚嚇與情緒波動。該師還曾在未經通報的情況下，將特教班學生帶往停車方向，引發校內師生對學生安全的疑慮。

全教產指出，自事件發生以來，校方未依法立即啟動實質隔離機制，反而將防護重擔推卸給第一線基層，僅下令要求校內老師「隨時做紀錄」，並將大量行政時間耗費於「聯繫湯師家人」等無助於立即解除危機的作為。當一線教師因擔憂校園安全而報警時，校長事後竟稱「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」。

全教產認為，校方不應等到發生實際傷害才採取行動，應優先確保師生安全，並釐清校長處置是否符合校安通報及危機應變規定。全教產也質疑，家長9月中旬向屏東縣府教育處陳情後，教育處回函僅指示學校「主動關懷湯師」、「聯繫家人瞭解情形」；第一線教師10月1日再通報教師攜帶刀械入校及疑似擅自帶離學生等情事後，但縣府教育處至今卻依然未啟動任何實質隔離調查作為。

為此，全教產提出三大訴求，首先，要求教育主管機關依《教師法》相關規定，啟動調查處理程序，並視情況採取暫時停聘等措施，避免該師接觸特教學生；其次，徹查校長及屏東縣政府教育處的處置過程，釐清是否涉及行政延宕或未落實校安防護等情形，並追究相關責任；第三，要求建立完善的校安通報機制，保障第一線教師在評估師生安全受到威脅時，能即時通報及報警求助，避免校方以行政理由干預或勸阻。

精華 FAQ

  • 全教產指控該校湯姓資源班教師自開學後未依規定進班授課，還曾攜帶水果刀入校、爬窗進教室，並有未通報就帶離特教生的情形，已引發校內安全疑慮。

  • 報導指出，校方未立即啟動有效隔離與危機處理，反而要求基層教師持續紀錄、聯繫當事人家屬；甚至傳出校長表示希望等學生實質受傷再報警，因此遭批評失職。

  • 全教產要求教育主管機關依《教師法》啟動調查，必要時採取暫時停聘，並徹查校長與教育處是否延宕處理，同時建立更完善的校安通報與報警機制。

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