因俄烏戰爭繞路4年 繼華航後 長榮也飛回俄羅斯航路

台灣民航機重返俄羅斯航路，引發外界目矚目。繼25日凌晨華航歐洲線航班暌違4年首度重返俄羅斯航路後，同一天也有長榮航空歐洲線航班採北航路飛行。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 華航與長榮航空近期相繼改走俄羅斯航路，引發外界關注；外交部重申反對武力侵略，並對國籍航空飛越俄領空一事不作評論。

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯 領空飛行。繼25日凌晨華航 桃園至羅馬航班暌違4年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮 航空巴黎至台北BR88航班也採北航路飛行；並有民眾指出，昨天至少有3航班也比照辦理。

昨晚最新消息是，國籍航空由歐洲返台的航班，又都改回中東、南亞的南側舊航路。相關航空公司都態度低調。民眾則認為，若能縮短飛行時程，也期待能反映在票價上。

針對台灣民航機重返俄羅斯航路，外交部昨天表示，台灣政府立場一直是堅決反對武力侵略主權國家。

外交部表示，自烏克蘭遭入侵以來，台灣也呼應友盟國家對侵略者制裁，就高科技產品、電腦、電子、工具機及相關零組件等項目對俄實施出口管制至今。至於台灣國籍航空班機飛越俄國領空，外交部則表示沒有評論。

俄烏戰爭於2022年2月24日爆發，同年2月28日起，包括英國、德國等36個國家航空公司航班被禁止進入俄羅斯領空，台灣並未在禁飛名單，但基於安全考量、保險條款及路線風險評估，華航與長榮航空自2022年2月底起，主動調整歐美航線航路，繞開俄羅斯領空。

華航25日台北飛往羅馬的班機，突然改經俄羅斯上空，引起外界矚目。然而，走北線真正節省距離的，是中西歐的航點，位於南歐的羅馬未必划算，這班飛機顯然是奉命打頭陣的測試角色。

幾小時後，長榮BR88巴黎飛往台北航班也採北航路，飛入俄羅斯領空。接下來多班循北路飛往歐洲的航班，都屬長榮。華航反而走回南路，甚至不似以往直穿巴基斯坦，而是繞飛印度洋上空。坊間因此傳聞，指巴基斯坦繼拒絕新開航的星宇飛越後，也要拒絕華航、長榮通過。

開飛俄國領空的時機點，顯然刻意選擇連假，在業者與政府機關守口如瓶下，目前外界只能「先讓子彈多飛一會兒」。未來幾天的觀察點包括，業者是否持續飛行此航路？或又回到南線？可判斷此舉是否引發華府或歐洲反彈。另外，傳說巴基斯坦杯葛，到底是否真有其事？又為了什麼？